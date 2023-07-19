Устюгов заявил о своей невиновности на слушаниях в CAS по допинговому делу о гемоглобине

ТАСС, 19 июля. Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов заявил о своей невиновности при рассмотрении апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об аномальных показателях уровня гемоглобина. Его речь была опубликована судом в среду.

В октябре 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) поддержала решение Международного союза биатлонистов (IBU) признать Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Суд пришел к выводу, что повышенный гемоглобин является следствием употребления запрещенных препаратов. Устюгов оспорил это решение в CAS, который рассмотрел апелляцию в июле.

«Мне интересно было послушать людей от IBU и WADA (Всемирного антидопингового агентства), которые о завышенном гемоглобине знали, если не соврать, с 2009 года, и постоянно отправляли меня на допинг-контроль, — сказал Устюгов. — Сколько бы тестов я ни сдавал, все они были, естественно, отрицательными. На гемоглобин я пересдавал перед соревнованиями. Не буду врать, видел несколько таких же атлетов — с высоким гемоглобином, не буду называть фамилии и страны. Но почему-то рассматривают только мой случай. И когда эксперт задает вопрос, правда ли ферритин поднимает гемоглобин, то это из разряда абсурда».

Бывший биатлонист рассказал, что до сих пор испытывает проблемы из-за повышенного гемоглобина, который активно вырабатывается в его организме в результате редкой мутации. «Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час от боли. Любой терапевт поймет и расскажет, что значит, когда немеют пальцы на руках и ногах. Стоит мне постоять босиком на одном месте на асфальте или просто на полу на ламинате, мои ноги начинают выглядеть как у инвалида или у трупа — полностью синие, переполненные гемоглобином», — рассказал Устюгов.

«Последний раз тест на ферритин я сдавал в 2020 году, но ради этого случая я сдал вчера. Если три года назад он был свыше 350, то сейчас он доходит до 499. В детстве мне мама рассказывала, что мой дедушка умер в возрасте 40 с небольшим от тромба, который оторвался в ноге», — отметил он.

Устюгов рассказал, что повышенный гемоглобин наблюдается и у троих его детей, которые тоже занимаются спортом. «Из сегодняшнего судебного разбирательства я понял, что лишь небольшой процент людей знают об этой проблеме, поэтому нужно рассказывать об этом людям и помогать им. В заключении хочется сказать, что я сдал много разных тестов: и на допинг, и на ЭПО, и прочие анализы. Я всегда был чистым, остаюсь им, никогда не применял и не применяю [допинг]. До сих пор мой гемоглобин как был 180, так он и остается», — подчеркнул он.

Последствия дисквалификации

В 2018 году Устюгову уже удалось доказать свою невиновность по делу о повышенном гемоглобине. Еще в 2020 году его адвокаты настаивали на том, что IBU не имел права заново возбудить уже закрытое дело в отсутствие каких-либо новых доказательств.

В случае отклонения апелляции Устюгов лишится золота в масс-старте и бронзы в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Вместе с ним победы на домашних Играх рискуют лишиться его партнеры по эстафетной команде Алексей Волков, Антон Шипулин и Дмитрий Малышко.

Против Устюгова открыто еще одно допинговое дело. Бывший биатлонист также обвиняется в употреблении оксандролона на основе данных из базы московской лаборатории, которые содержат результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Рассмотрение апелляции по этому делу ранее уже прошло в CAS.