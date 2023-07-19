«Время выявляет двойственные натуры». Ишмуратова жёстко раскритиковала позицию Исинбаевой

"Это всё напоминает её высказывания, когда у нас голосовали за поправки в Конституцию, и Елена высказалась, что, вот, она впервые открыла Конституцию и прочитала, и вообще какая интересная это книга. Это всё вызывало горькую улыбку. Вот нынешнее заявление, мне кажется, из той серии, что она сказала тогда только в сотню раз хуже.

Время СВО расставляет всё по местам, выявляет двойственные натуры. Ну как вообще человек получает очередное воинское звание, государственные награды из рук министра обороны, фотографируется в военной форме, но потом заявляет такое? Это нонсенс. Конечно, очень жаль, что такое вообще происходит. Лена в разных статусах входила в разные организации, везде её принимали с радостью.

С 2015 года Елена в ЦСКА. Подписала контракт. В 2018 году, когда госслужащим запретили иметь недвижимость за границей, её попросили снять погоны и перейти на гражданскую должность. Всё это время исправно получала зарплату.