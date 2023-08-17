70 млн рублей призовых и нехватка патронов. Российский биатлон готовится ко второму сезону на фоне санкций

С весны 2022-го российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров на пресс-конференции в Москве рассказал о жизни организации в условиях санкций, отсутствии заявок на смену спортивного гражданства и перебоях с патронами.

«Нас одними из первых отстранили, поэтому поздно вернут»

Майгуров заявил, что не видит оснований для возвращения российских спортсменов к соревнованиям под эгидой IBU в ближайшей перспективе.

«Наш вид спорта будет одним из последних, кого вернут, — цитирует Майгурова ТАСС. — Нас одними из первых отстранили, поэтому поздно вернут. Честно говоря, я не сильно задумываюсь об Олимпиаде, но ставлю тренерам и спортсменам задачу готовиться на 100−200%, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться».

Санкции действуют с февраля 2022-го. В марте этого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) допустил участие россиян и белорусов в официальных соревнованиях в нейтральном статусе. В МОК рекомендовали разрешить участие атлетов, не связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, и тех, кто не поддерживал действия РФ на территории Украины. Тем не менее в IBU заявили, что не собираются рассматривать вариант участия россиян и белорусов даже на условиях МОК.

Отстранением спортсменов, в отличие от большинства международных федераций, IBU не ограничился. Организация также приостановила членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ). В IBU мотивировали санкции тем, что СБР и БФБ нарушили «гуманитарные обязательства» федераций-членов Союза, чем навредили репутации организации.

Эти меры стали ужесточением давних санкций в отношении СБР. С 2017 г. СБР имел лишь временное членство в IBU из-за допинговых нарушений. По этой причине до 2026 г. на территории России запрещено проводить соревнования под эгидой организации, а гражданам РФ не разрешается занимать посты в IBU.

Несмотря на санкции, никто из звездных российских биатлонистов не переходил в сборные других стран за полтора года с момента отстранения. Майгуров заявил, что не видит к этому предпосылок и в дальнейшем.

«У нас информации о смене гражданства спортсменами нет, запросов нам не поступало. — Какая-то сильная федерация — европейская или североамериканская — точно не пригласит. У слабых недостаточно средств для того, чтобы в полном объеме обеспечить подготовку», — подчеркнул глава СБР.

Призовые на уровне прошлого сезона

Общий объем призовых в сезоне 2023/24 составит порядка 70 млн руб. Эту же сумму распределили между спортсменами в прошлом сезоне. Выплаты пошли 67 профессиональным спортсменам и 111 юниорам, занявшим призовые места на российских соревнованиях.

«Наша сумма призовых меньше, чем у IBU, но 95% спортсменов в прошлом сезоне заработали значительно больше, чем могли бы получить, выступая на международных стартах», — сказал Майгуров.

Главным соревнованием для российских и белорусских биатлонистов, отстраненных от стартов под эгидой IBU, стал Кубок России. С конца ноября по середину февраля получилось организовать шесть этапов и 15 гонок. Больше всех баллов набрали Карим Халили (571) у мужчин и Анастасия Гореева (543) у женщин.

Кроме того, спортсмены могли участвовать в чемпионате России и Кубке Содружества — СБР и БФБ организовали этот турнир совместными усилиями. Соревнования стартовали в августе на лыжероллерах, а завершились в марте. Кубок Содружества, как и Кубок России, состоял из шести этапов, которые Россия и Белоруссия поделили поровну. Победителем общего зачета Кубка Содружества стал Эдуард Латыпов, а победительницей — белоруска Динара Алимбекова-Смольская. Призовой фонд турнира составил 40 млн руб. В предстоящем сезоне планируется четыре этапа этого турнира — в Сочи, Уфе, Мурманске и белорусских Раубичах.

Титульным партнером СБР в ближайшие два сезона будет «Альфа-Банк». В рамках соглашения о партнерстве ключевые соревнования под эгидой СБР получат названия «Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону», «Альфа-Банк Кубок России по биатлону» и «Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону». Также банк поддержит социальные проекты СБР.

По подсчетам Metaratings, абсолютным лидером среди российских биатлонистов по призовым за сезон стал Эдуард Латыпов. Бронзовый призер Олимпиады-2022 в Пекине (в эстафете) заработал чуть больше 4 млн руб. В тройку вошли Карим Халили (2,41 млн) и Даниил Серохвостов (2,22 млн). Среди девушек больше всех заработали Виктория Сливко (3,41 млн), Екатерина Носкова (2,93 млн) и Ирина Казакевич (2,88 млн).

В свою очередь IBU в сезоне 2022/23 потратил на призовые 8,8 млн евро (почти 900 млн руб. по текущему курсу ЦБ). Из этой суммы 6,5 млн евро разыграли на этапах Кубка мира, 1,6 млн евро — на чемпионате мира, а 700 000 евро — на Кубке IBU и Евро. Так, за победу на этапе Кубка мира можно было заработать 15 000 евро, такой же результат на чемпионате мира оценили в 25 000 евро.

300 000 патронов мало

В связи с перебоями поставок из-за рубежа российские биатлонисты используют патроны отечественного производства «Олимп». Качество патронов, по мнению вице-президента СБР Павла Ростовцева, нуждается в доработке. Майгуров еще в мае сетовал на другую проблему — производителю не хватает мощностей. При этом цена на патроны «Олимп» растет. Получить импортные патроны, к которым привыкли россияне за последние годы, стало еще дороже — из-за изменений логистических цепочек.

Патронами «Олимп» биатлонисты заряжают немецкие винтовки.

«У винтовок, к счастью, есть некоторый ресурс и запас прочности. Большинство спортсменов продолжают пользоваться немецким оружием. Отечественные винтовки, обеспеченные сервисом, тоже представлены на рынке, хотя и подорожали почти в два раза в сравнении с прошлым годом», — признавался Майгуров в интервью «Матч ТВ».

Сейчас глава СБР отмечает: проблема никуда не делась. «Сегодняшние мощности наши не увеличились, 300 000 патронов нам мало. Пытаемся решить вопрос с приобретением иностранных патронов, частично решаем эту проблему, но из-за курса валют это дорого. Надеюсь, мы будем услышаны и коллективно эту проблему решим», — сказал Майгуров.