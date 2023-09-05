Российский тренер по биатлону украл 11 тысяч патронов

30-летний мужчина работал тренером в региональном центре спортивной подготовки. Ради дополнительного источника дохода с 2019 года он присваивал неиспользованные в тренировочном процессе патроны спортсменов. Всего он украл 11 тысяч патронов калибра 5,66 миллиметра на сумму 83 тысячи рублей.

В мае президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров пожаловался на нехватку патронов для спортсменов. Майгуров заявил, что основной проблемой является их нехватка и двукратное подорожание.