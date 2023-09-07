Белорус Смольский снова обошел всю сборную России. Как открыли новый биатлонный сезон
Итоги первых гонок этапа Кубка Содружества в Сочи.
Итоги первых гонок этапа Кубка Содружества в Сочи.
В Сочи прошли первые гонки нового сезона — спринты в рамках Кубка Содружества, в котором участвуют спортсмены России и Белоруссии. Да, официальным стартом сезона эти соревнования в полной мере не назовешь, ведь все-таки биатлон — это зимний вид спорта. Но уже сейчас можно понять, кто и как работал летом. Плюс не стоит забывать, что на Кубке Содружества общий летне-зимний зачет. Так что борьба за итоговую победу уже началась.
В прошлом сезоне победу в общем зачете Кубка Содружества выиграл россиянин Эдуард Латыпов, а лучшим из белорусской команды стал Антон Смольский. Он одно время был первым в тотале, но откатился на третье место. Новый сезон Смольский начал с победы в спринте. У него был достаточно ранний стартовый номер — шестой. Белорус сразу захватил лидерство и благодаря чистой стрельбе до финиша никого не подпустил близко.
— Еще много спортсменов не финишировали, но кажется, что ты показал неплохой результат. Согласен?
— Основной человек под 61-м номером (под ним выступал Эдуард Латыпов. — Прим. «СЭ»). Дожидаться будем его. Результатом своим доволен. Состояние позволяет работать на огневых рубежах качественно. Неплохой день. Я удовлетворен.
— Для тебя Латыпов — главный конкурент?
— Да, Латыпов. Есть еще такой парень — Александр Логинов. Но он уже на финише. Уже не так страшно. Ждем Латыпова. Конкуренция высокая на Кубке Содружества. Это добавляет мотивации. Хочется, конечно, быть всегда в топ-6. Это и свое моральное удовлетворение, и финансовые благодарности.
— В прошлом году ты долго шел в лидерах Кубка Содружества, но в итоге уступил первое место. Сейчас намереваешься взять реванш?
— Да, хочется качественно провести соревновательную деятельность. В том году внезапная простуда повлияла на результат. Причем не просто однодневная простуда. Неделя была температура. Это не позволило выступать на соревнованиях.
— Динара настраивала на гонку? Откуда она тебя поддерживала?
— Пока по телефону. Недавно она была здесь, на стадионе. Обговорили некоторые нюансы. То, что можно, и то, что нельзя. Динара помогла советами.
— Она сама тренируется?
— Уже не тренируется. Тренировалась до седьмого месяца. На таком сроке уже нежелательны активные физические нагрузки. Поэтому сейчас просто прогулки, гимнастика.
Важным событием спринта стало возвращение Александра Логинова. Двукратный призер Олимпиады в последний раз на старт официальной гонки выходил в конце декабря прошлого года. Дальше спортсмена стали накрывать проблемы со здоровьем. Логинов признал, что в сложный период у него были мысли о завершении карьеры. Биатлонист остался в спорте и в первой гонке после возвращения занял пятое место.
— Давно не выступал, а в итоге сразу попал в «цветы». Удивлен?
— Не летал в облаках перед этим стартом. Не рассчитывал ни на какие места. Решил попробовать свои силы. Долго думал, надо ли стартовать.
— Два человека из трех вашей группы «в цветах». Можно ли считать ее сильнейшей на данный момент?
— Во всяком случае мы делегировали нашего самого сильного в топ-3 (Александр Поварницын занял второе место. — Прим. «СЭ»). Значит, все идет по плану.
— Как себя чувствуешь? Правильно ли понимаю, что в начале подготовительного сбора был совсем разобран?
— «Совсем разобран» — немножко неправильные слова. Больше 40 минут в июне не мог тренироваться. В принципе хорошо, что я вообще начал тренироваться.
— Были моменты, когда думал, нужно ли тренироваться дальше?
— Конечно. Через день.
— Что мотивировало дальше продолжать?
— Ответственность перед теми же ребятами из нашей группы, перед болельщиками. Я прекрасно понимаю, что биатлон в России переживает не самые легкие времена. Думаю, что это как-никак поможет популяризации.
— Антон Смольский тебя назвал одним из главных конкурентов. Что об этом думаешь?
— Думаю, что он немножко слукавил. Даже сильно слукавил. В отличие от некоторых он меня в июне видел.
Логинов заявил, что с вероятностью 99 процентов пропустит оставшиеся гонки этапа в Сочи.
В женском спринте победу, несмотря на три промаха, одержала Ирина Казакевич. Здесь противостояния спортсменок России и Белоруссии пока не предвидится. На первый этап Кубка Содружества гости заявили всего двух не самых известных биатлонисток. Дело в том, что Ирина Лещенко и Анна Сола пока не готовы вернуться после рождения детей, а Динара Смольская, выигравшая общий зачет в прошлом сезоне, напротив, только этим летом ушла в декретный отпуск.
— Немножко форс-мажорные обстоятельства не позволили нам выставить полный состав, — говорит главный тренер сборной Белоруссии Олег Рыженков. — Иру Лещенко и Аню Солу решили поберечь и сюда не привозить. Половина команды осталась на сборе в Армении. Вторая половина — слишком молодые девочки. Нет конкурентоспособной дружины пока. Что касается Иры Шаклеиной, то она планировала сюда приехать, но по семейным обстоятельствам не смогла.
У россиянок из декрета вернулась двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина. Ее гонка получилась неплохой, рабочей — 10-е место с одним промахом. Конечно, старт после годичного перерыва дался ей непросто. После финиша Ульяна сказала корреспонденту «СЭ», что у нее заложило уши.
Особое внимание болельщиков было к Анне Грухвиной. Для бывшей лыжницы это дебют в биатлоне. Первый блин, как сама выразилась Грухвина, был комом. У нее 30-е место из 31 и восемь промахов на двух рубежах. Столько же у Кристины Токаревой, но больше нет ни у кого.
— Очень классные впечатления, — с улыбкой говорит Анна. — Конечно, на рубеже не отработала так, как хотелось. Но на пристрелке ветер дул слева, спускалась туча и начинал идти дождь. Когда я пришла на лежку, то ветер стих.
— Что было самое непривычное?
— Бежать с оружием. Это тяжелее.
— С Наталией Шевченко уходили со старта друг за другом. Что-то она подсказывала?
— Мы с ней разминулись после первого круга, когда я наворачивала штрафные круги, а она ушла дальше на трассу. Поэтому особо не пересекались.
— Насколько привычно внимание здесь?
— Немножко непривычно, волнительно. Кто-то, может, ожидал что-то сверхъестественное, кто-то просто болел и говорил, чтобы не переживала. Пытаюсь абстрагироваться.
— Не было страхов перед стартом, что не закроешь ни одной мишени или что-то другое?
— Такого не было. Не боялась, что вообще ничего не закрою. Конечно, волнение присутствовало, как и в любом виде спорта. Думаю, первый блин комом. Дальше будет лучше.
— В лыжные гонки обратно не захотелось?
— Нет. Я выбрала этот спорт. Работаю и учусь здесь.
— Нет давления из-за того, что у Наталии Шевченко после перехода в биатлон удалось выиграть чемпионат России в первый же сезон?
— Нет. Мы два разных человека. Ей понадобился год, мне, возможно, больше. Будет видно дальше. Здесь я больше не бегу. Дальше увидимся в Тюмени. От старта к старту будет больше опыта.
Кубок Содружества продолжится гонками преследования, которые пройдут 9 сентября. Этап завершится масс-стартами в воскресенье.
Михаил Кузнецов