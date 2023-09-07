Белорус Смольский снова обошел всю сборную России. Как открыли новый биатлонный сезон

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В Сочи прошли первые гонки нового сезона — спринты в рамках Кубка Содружества, в котором участвуют спортсмены России и Белоруссии. Да, официальным стартом сезона эти соревнования в полной мере не назовешь, ведь все-таки биатлон — это зимний вид спорта. Но уже сейчас можно понять, кто и как работал летом. Плюс не стоит забывать, что на Кубке Содружества общий летне-зимний зачет. Так что борьба за итоговую победу уже началась.

Превосходство Смольского

В прошлом сезоне победу в общем зачете Кубка Содружества выиграл россиянин Эдуард Латыпов, а лучшим из белорусской команды стал Антон Смольский. Он одно время был первым в тотале, но откатился на третье место. Новый сезон Смольский начал с победы в спринте. У него был достаточно ранний стартовый номер — шестой. Белорус сразу захватил лидерство и благодаря чистой стрельбе до финиша никого не подпустил близко.

— Еще много спортсменов не финишировали, но кажется, что ты показал неплохой результат. Согласен?

— Основной человек под 61-м номером (под ним выступал Эдуард Латыпов. — Прим. «СЭ»). Дожидаться будем его. Результатом своим доволен. Состояние позволяет работать на огневых рубежах качественно. Неплохой день. Я удовлетворен.

— Для тебя Латыпов — главный конкурент?

— Да, Латыпов. Есть еще такой парень — Александр Логинов. Но он уже на финише. Уже не так страшно. Ждем Латыпова. Конкуренция высокая на Кубке Содружества. Это добавляет мотивации. Хочется, конечно, быть всегда в топ-6. Это и свое моральное удовлетворение, и финансовые благодарности.

— В прошлом году ты долго шел в лидерах Кубка Содружества, но в итоге уступил первое место. Сейчас намереваешься взять реванш?

— Да, хочется качественно провести соревновательную деятельность. В том году внезапная простуда повлияла на результат. Причем не просто однодневная простуда. Неделя была температура. Это не позволило выступать на соревнованиях.

— Динара настраивала на гонку? Откуда она тебя поддерживала?

— Пока по телефону. Недавно она была здесь, на стадионе. Обговорили некоторые нюансы. То, что можно, и то, что нельзя. Динара помогла советами.

— Она сама тренируется?

— Уже не тренируется. Тренировалась до седьмого месяца. На таком сроке уже нежелательны активные физические нагрузки. Поэтому сейчас просто прогулки, гимнастика.

Возвращение Логинова

Важным событием спринта стало возвращение Александра Логинова. Двукратный призер Олимпиады в последний раз на старт официальной гонки выходил в конце декабря прошлого года. Дальше спортсмена стали накрывать проблемы со здоровьем. Логинов признал, что в сложный период у него были мысли о завершении карьеры. Биатлонист остался в спорте и в первой гонке после возвращения занял пятое место.

— Давно не выступал, а в итоге сразу попал в «цветы». Удивлен?

— Не летал в облаках перед этим стартом. Не рассчитывал ни на какие места. Решил попробовать свои силы. Долго думал, надо ли стартовать.

— Два человека из трех вашей группы «в цветах». Можно ли считать ее сильнейшей на данный момент?

— Во всяком случае мы делегировали нашего самого сильного в топ-3 (Александр Поварницын занял второе место. — Прим. «СЭ»). Значит, все идет по плану.

— Как себя чувствуешь? Правильно ли понимаю, что в начале подготовительного сбора был совсем разобран?

— «Совсем разобран» — немножко неправильные слова. Больше 40 минут в июне не мог тренироваться. В принципе хорошо, что я вообще начал тренироваться.

— Были моменты, когда думал, нужно ли тренироваться дальше?

— Конечно. Через день.

— Что мотивировало дальше продолжать?

— Ответственность перед теми же ребятами из нашей группы, перед болельщиками. Я прекрасно понимаю, что биатлон в России переживает не самые легкие времена. Думаю, что это как-никак поможет популяризации.

— Антон Смольский тебя назвал одним из главных конкурентов. Что об этом думаешь?

— Думаю, что он немножко слукавил. Даже сильно слукавил. В отличие от некоторых он меня в июне видел.

Логинов заявил, что с вероятностью 99 процентов пропустит оставшиеся гонки этапа в Сочи.

Дебют Грухвиной

В женском спринте победу, несмотря на три промаха, одержала Ирина Казакевич. Здесь противостояния спортсменок России и Белоруссии пока не предвидится. На первый этап Кубка Содружества гости заявили всего двух не самых известных биатлонисток. Дело в том, что Ирина Лещенко и Анна Сола пока не готовы вернуться после рождения детей, а Динара Смольская, выигравшая общий зачет в прошлом сезоне, напротив, только этим летом ушла в декретный отпуск.

— Немножко форс-мажорные обстоятельства не позволили нам выставить полный состав, — говорит главный тренер сборной Белоруссии Олег Рыженков. — Иру Лещенко и Аню Солу решили поберечь и сюда не привозить. Половина команды осталась на сборе в Армении. Вторая половина — слишком молодые девочки. Нет конкурентоспособной дружины пока. Что касается Иры Шаклеиной, то она планировала сюда приехать, но по семейным обстоятельствам не смогла.

У россиянок из декрета вернулась двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина. Ее гонка получилась неплохой, рабочей — 10-е место с одним промахом. Конечно, старт после годичного перерыва дался ей непросто. После финиша Ульяна сказала корреспонденту «СЭ», что у нее заложило уши.

Особое внимание болельщиков было к Анне Грухвиной. Для бывшей лыжницы это дебют в биатлоне. Первый блин, как сама выразилась Грухвина, был комом. У нее 30-е место из 31 и восемь промахов на двух рубежах. Столько же у Кристины Токаревой, но больше нет ни у кого.

— Очень классные впечатления, — с улыбкой говорит Анна. — Конечно, на рубеже не отработала так, как хотелось. Но на пристрелке ветер дул слева, спускалась туча и начинал идти дождь. Когда я пришла на лежку, то ветер стих.

— Что было самое непривычное?

— Бежать с оружием. Это тяжелее.

— С Наталией Шевченко уходили со старта друг за другом. Что-то она подсказывала?

— Мы с ней разминулись после первого круга, когда я наворачивала штрафные круги, а она ушла дальше на трассу. Поэтому особо не пересекались.

— Насколько привычно внимание здесь?

— Немножко непривычно, волнительно. Кто-то, может, ожидал что-то сверхъестественное, кто-то просто болел и говорил, чтобы не переживала. Пытаюсь абстрагироваться.

— Не было страхов перед стартом, что не закроешь ни одной мишени или что-то другое?

— Такого не было. Не боялась, что вообще ничего не закрою. Конечно, волнение присутствовало, как и в любом виде спорта. Думаю, первый блин комом. Дальше будет лучше.

— В лыжные гонки обратно не захотелось?

— Нет. Я выбрала этот спорт. Работаю и учусь здесь.

— Нет давления из-за того, что у Наталии Шевченко после перехода в биатлон удалось выиграть чемпионат России в первый же сезон?

— Нет. Мы два разных человека. Ей понадобился год, мне, возможно, больше. Будет видно дальше. Здесь я больше не бегу. Дальше увидимся в Тюмени. От старта к старту будет больше опыта.

Кубок Содружества продолжится гонками преследования, которые пройдут 9 сентября. Этап завершится масс-стартами в воскресенье.