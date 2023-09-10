Смольский сделал хет-трик на Кубке Содружества в Сочи. Латыпов не смог догнать белоруса

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После награждения победителей мужского масс-старта Антон Бабиков, занявший в гонке пятое место, шутил: «Почему в “цветах” одни белорусы? Эдик [Латыпов] тоже в Белоруссии родился. Где все российские биатлонисты? Я один тут». Действительно, в заключительном старте этапа Кубка Содружества в Сочи белорусы выступили мощно. В топ-10 гонки заехали сразу шесть представителей, а абсолютным триумфатором этапа стал Антон Смольский.

Погоня Латыпова

Смольский выиграл в Сочи все, что можно. Хорошая стрельба в спринте и ошибки конкурентов принесли ему победу с хорошим отрывом. Этот отрыв очень помог в гонке преследования, в которой белорус не подпустил к себе конкурентов. Перед масс-стартом Антон вспоминал, что хет-трик на стадионе «Лаура» делал только один человек — его соотечественница Дарья Домрачева. На Олимпиаде в 2014 году Домрачева выиграла индивидуальную гонку, пасьют и масс-старт.

Смольский в итоге стал вторым человеком и вторым белорусом с тремя золотыми медалями в Сочи в рамках одних соревнований. Хотя по ходу гонки казалось, что в масс-старте выиграет кто-то другой. Однако в отличие от главных соперников Антон был точен на последнем рубеже, за счет чего и вышел вперед. На заключительный круг он уходил с 15-секундным преимуществом над Латыповым, но все равно опасался, что россиянин его «съест».

— Каждый раз — как страшный сон. Думаю: «Эдик, ну зачем тебе это надо?» Каждый раз удивляюсь, откуда у него столько сил. Эдуард действительно очень сильный спортсмен. Уходя на последний круг, я понимал, что мне надо тактически отработать, чтобы у меня хватило запаса до самого финиша. Постоянно держать себя в тонусе, в концентрации. Просто Эдуард мог меня «съесть».

— В масс-старте шесть белорусов в топ-10. С чем связано такое успешное выступление?

— Вообще они должны были еще в спринте показать хороший результат. Возможно, сказалось волнение. У нас был сильный подготовительный период. Очень много работы сделали. Для нас эти соревнования — порезвиться, отдохнуть от той нагрузки, которая у меня есть. Целенаправленно мы не готовились. Возможно, это и объясняет успех нашей команды. Потому что с каждым стартом они обретали все лучше и лучше форму. Дальше нас ждет тяжелая ударная тренировочная неделя, затем чемпионат Белоруссии, а затем уже мини-отпуск.

— Готов на Кубке России выступать?

— Да, готов выступать на Кубке России, на чемпионате России. Больше нечего бегать. Поэтому к этим стартам и готовимся. На летний чемпионат России, к сожалению, не поедем. У нас свои старты в приоритете.

— Твоей жены Динары Смольской не было ни на одной гонке здесь. Тебе как лучше и спокойнее: с ее присутствием или без?

— Когда она в сегодняшнем положении, уже 38-я неделя, конечно, мне спокойнее, когда она дома. Но обычно Динара присутствует на моих гонках, где-то подсказывает на трассе, я слышу ее голос. Зачастую она проводит гонки вместе со мной, но на сегодняшний день мне спокойнее так, когда она у телевизора.

— Заслужил ли ты коктейль на пляже по итогам этапа Кубка Содружества?

— У меня еще тренировка в четыре часа. Но 12 сентября у нас полноценный отдых всей командой. Думаю, что по коктейлю мы возьмем. Может, даже по бокалу шампанского.

— Прошла информация, что 12 сентября президент Белоруссии должен вручить тебе звание заслуженного мастера спорта. Так ли это?

— Да, действительно так. Я покидаю сбор, не остаюсь с ребятами. Это как плюс, так и минус. Хотелось бы полноценно отработать с ребятами горную подготовку, но из плюсов — возвращаюсь домой и побуду с Динарой. Получу долгожданную награду, которой потом поделюсь со своими близкими людьми, которые помогли мне прийти к этому.

— Насколько сильное у тебя желание вернуться на Кубок мира?

— В биатлоне есть огнестрельное оружие. Чтобы вернуться на Кубок мира, нужно полное согласие всех стран, МОК. Я остаюсь при своем мнении, что нас допустят одними из самых последних, а может быть, и самыми последними. Вернуться на Кубок мира хочется. Мы понимаем, что здесь пытаемся поддерживать уровень, который у нас есть. Для развития нам нужны еще более сильные спортсмены. Например, для меня и Эдуарда Латыпова должен быть еще какой-то раздражитель — в виде Йоханнеса Бе, например, или Себастьяна Самуэльссона. Чтобы нам прогрессировать, нам нужно за ними следить. Следить, как они бегают, что они делают, что едят, как спят. Нам нужны соревнования высокого уровня. На сегодняшний день у нас есть Кубок Содружества, чемпионат России. Считаю их высокого уровня. Мне как лидеру все равно интересно участвовать, чувствую конкуренцию. Я бежал в масс-старте и не думал о победе. Думал, чтобы мне удержаться в топ-6. Конкуренция неплохая. Конечно, решают тонкие моменты, которые определяют судьбу пьедестала.

— Общаешься ли с кем-нибудь, кто выступает на Кубке мира?

— Вообще нет ни с кем связи. Динара тоже не общается. Уже столько времени прошло. Вряд ли какие-то общие темы найдутся. Просто слежу в соцсетях за некоторыми спортсменами. В частности, за резервом Норвегии, основными сборными Норвегии, Франции и Германии, некоторыми спортсменами из Литвы, такими как Строля. Еще много спортсменов. В основном это топ-20 Кубка мира.

Скорострельность Гореевой

В женских соревнованиях в Сочи каждый день был новый победитель. Спринт покорился Ирине Казакевич, пасьют — Виктории Сливко, а масс-старт — Анастасии Гореевой. Последняя поразила опытных тренеров своей скорострельностью.

— Один из тренеров на бирже во время твоей стрельбы сказал, что раньше такой стрельбы у Гореевой не было. Согласна?

— Да, мы все лето работали над тем, чтобы сократить время на рубеже. Рада, что мне это удается. Несмотря на сильный ветер, работаю гораздо быстрее, чем прошлой зимой. Да, сейчас не так точно, как хотелось бы. Надеюсь, что до зимы удастся избавиться от некоторых ошибок. В целом я довольна, что удалось собрать стрельбу.

— После первого рубежа ты уходила вместе с Казакевич, которая показывает здесь высокие скорости. Трудно было за ней держаться?

— Не скажу, что она смотрелась здесь сильнее. Если посмотреть аналитику гонки, мы с ней примерно в одни ноги пробежали все гонки. Когда я вышла за ней в спину, то не старалась убежать или удержаться. Просто в спину работать гораздо легче. Мы с ней вместе прошли круг. Удалось даже поработать в паре.

— Этапом в целом довольна?

— Если не считать спринт, то я довольна. Первая гонка немножко захлестнула. Хотелось выступить лучше, чем получилось. Я действительно была готова хорошо. Допустила четыре штрафа, но рада, что не опустила руки.

— В прошлом сезоне ты выиграла общий зачет Кубка России. Есть ли в целях желтая майка лидера Кубка Содружества?

— Да, у меня хорошо сложилась летняя подготовка, поэтому ожидания от предстоящего сезона выше, чем в прошлом. Я выиграла Кубок России, но сейчас хочу побороться за лидерство Кубка Содружества и за лидерство Кубка СБР.

— Какие ожидания от летнего чемпионата России?

— Наш тренер Артем Евгеньевич Истомин обещал, что состояние будет еще лучше, чем сейчас. Поэтому ожидаю выступить лучше, чем сейчас, собрать стрельбу и показать то, на что я способна. Мы в Тюмени бежали контрольную тренировку перед соревнованиями в Сочи, мне удалось пройти спринт с одним штрафом. Стреляла очень быстро для себя. Надеюсь, что на чемпионате России получится воплотить все на соревнованиях.

Лидером Кубка Содружества из Сочи уезжает Виктория Сливко. На первом этапе она собрала полный комплект наград: серебро в спринте, золото в пасьюте и бронзу в масс-старте. Всего в календаре четыре этапа Кубка Содружества. Следующий пройдет уже в декабре в Уфе. А до старта зимнего сезона у биатлонистов остался только чемпионат России, который пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени.