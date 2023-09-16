Кристина Резцова рассказала о первых тренировках после родов
Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова заявила, что ей было сложно вернуться к тренировкам после рождения второго ребенка.
Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова заявила, что ей было сложно вернуться к тренировкам после рождения второго ребенка.
«Тренироваться начала, можно сказать, с 1 августа. Прошло полтора месяца. Действительно нормально вошла в тренировочный ритм. До этого я сильно хотела тренироваться, потом начала: то одно заболит, то другое. Скажем так, не дала организму восстановиться после родов, а это как бы не шуточки. Поэтому сейчас я приехала кайфануть», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
Резцова родила второго ребенка в марте, в субботу 27‑летняя спортсменка выйдет на старт спринтерской гонки.