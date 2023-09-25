CAS продлил дисквалификацию российского биатлониста Слепова

В феврале 2022 года Слепов решением РУСАДА был дисквалифицирован на один год за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Биатлонист отбыл наказание, но CAS отменил решение РУСАДА и дисквалифицировал Слепова на два года с зачетом отбытого срока дисквалификации. а именно с 30 сентября 2021 года по 29 сентября 2022 года. Тем самым, россиянин дисквалифицирован на год — с 5 сентября 2023 года.