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20:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS продлил дисквалификацию российского биатлониста Слепова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского биатлониста Алексея Слепова на два года, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Источник: Спорт РИА Новости

В феврале 2022 года Слепов решением РУСАДА был дисквалифицирован на один год за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Биатлонист отбыл наказание, но CAS отменил решение РУСАДА и дисквалифицировал Слепова на два года с зачетом отбытого срока дисквалификации. а именно с 30 сентября 2021 года по 29 сентября 2022 года. Тем самым, россиянин дисквалифицирован на год — с 5 сентября 2023 года.

Слепову 36 лет, он, является трехкратным чемпионом Европы, победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России. Он закончил карьеру в марте 2021 года.

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