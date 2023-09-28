Алимбекова и Смольский стали родителями
В семье белорусских биатлонистов Динары Алимбековой и Антона Смольского родился сын.
В семье белорусских биатлонистов Динары Алимбековой и Антона Смольского родился сын.
Мальчик появился на свет 28 сентября.
В социальных сетях родители написали, что число 28 стало счастливым для их семьи. «Добро пожаловать, наш сыночек», — написали Алимбекова и Смольский.
Алимбекова является победительницей Олимпиады-2018 в Пхенчхане в составе эстафетного квартета. Смольский отличился на Играх-2022 в Пекине, где выиграл серебро в индивидуальной гонке.