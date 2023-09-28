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17:38 (мск), источник: Московский комсомолец

Алимбекова и Смольский стали родителями

В семье белорусских биатлонистов Динары Алимбековой и Антона Смольского родился сын.

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Источник: Соцсети

Мальчик появился на свет 28 сентября.

В социальных сетях родители написали, что число 28 стало счастливым для их семьи. «Добро пожаловать, наш сыночек», — написали Алимбекова и Смольский.

Алимбекова является победительницей Олимпиады-2018 в Пхенчхане в составе эстафетного квартета. Смольский отличился на Играх-2022 в Пекине, где выиграл серебро в индивидуальной гонке.

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