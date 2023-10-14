Дарья Домрачева передала музею НОК Беларуси одну из своих первых золотых медалей

Музей ко Дню матери пополнился золотой наградой XXII зимних Олимпийских игр в Сочи известной белорусской биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки, Героя Беларуси Дарьи Домрачевой, которая в этом году во второй раз стала мамой. Дарья Домрачева уверена, что многим поклонникам спорта, школьникам будет приятно увидеть ее первую золотую медаль Олимпийских игр в Сочи. «Это история не только моя личная, но и всего белорусского спорта, поэтому решила поделиться этой частичкой. Уже начался учебный год, скоро каникулы. Ребята из разных школ смогут прийти в НОК Беларуси и увидеть одну из моих наград», — сказала спортсменка.