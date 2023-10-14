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14 октября, источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева передала музею НОК Беларуси одну из своих первых золотых медалей

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева передала в коллекцию выставочной экспозиции Национального олимпийского комитета Беларуси одну из своих первых медалей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НОК.

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Источник: НОК Беларуси

Музей ко Дню матери пополнился золотой наградой XXII зимних Олимпийских игр в Сочи известной белорусской биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки, Героя Беларуси Дарьи Домрачевой, которая в этом году во второй раз стала мамой. Дарья Домрачева уверена, что многим поклонникам спорта, школьникам будет приятно увидеть ее первую золотую медаль Олимпийских игр в Сочи. «Это история не только моя личная, но и всего белорусского спорта, поэтому решила поделиться этой частичкой. Уже начался учебный год, скоро каникулы. Ребята из разных школ смогут прийти в НОК Беларуси и увидеть одну из моих наград», — сказала спортсменка.

Болельщики в составе организованных групп могут увидеть медаль в НОК Беларуси. В пресс-службе обратили внимание, что в музейной экспозиции также есть немало уникальных наград: медаль Пьера де Кубертена, серебряный орден МОК, золотые награды наших прославленных олимпийцев. При этом интерьерная экспозиция музея постоянно расширяется и является уникальной для истории спорта в Беларуси, подчеркнули в пресс-службе НОК.

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