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12:03 (мск), источник: Sport24

Уткин — о Резцовой: Когда была в ударе, могла вообще не заходить на стрельбище и дать фору в Садовое кольцо

Журналист Василий Уткин прокомментировал смерть олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

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Источник: AP 2023

«Безвременная смерть Анфисы Резцовой. Кто-то бегал, стрелял, побеждал в своем стиле, который ни с чьим не спутаешь — представляете, это происходило еще до Губера!

Сегодняшние любители биатлона знают Анфису по эксцентричным, местами странным комментариям. Но она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем. Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо.

Да, это были немного наивные времена. Но в каждом времени свои герои. Анфиса Резцова, в девичестве Романова (ведь она выигрывала и под этим именем), была такой героиней», — написал Уткин в телеграм-канале.

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