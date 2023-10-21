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21:38 (мск), источник: Известия

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой. Об этом в субботу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Источник: РИА "Новости"

Глава государства охарактеризовал Резцову как выдающуюся спортсменку, талантливого и целеустремленного человека, которого искренне любили товарищи и уважали соперники.

«Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Резцова умерла 19 октября в возрасте 58 лет. О причинах смерти не сообщалось. Бывший муж спортсменки Леонид Резцов уточнил, что она скончалась в больнице. Похоронят Резцову 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Спортсменка является единственной обладательницей золотых олимпийских медалей в биатлоне и лыжных гонках. В 1988 году на Играх в Калгари она в качестве лыжницы стала чемпионкой в эстафете 4×5 км и выиграла серебро в гонке на 20 км.

После этого Резцова перешла в биатлон. На следующей Олимпиаде 1992 года в Альбервиле она стала первой чемпионкой в спринте, а также вместе со сборной выиграла бронзу в эстафете. Резцова также участвовала через два года в Олимпийских играх в Лиллехаммере, где выиграла свое третье золото в эстафетной гонке.

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