Путин выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

Глава государства охарактеризовал Резцову как выдающуюся спортсменку, талантливого и целеустремленного человека, которого искренне любили товарищи и уважали соперники.

«Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Резцова умерла 19 октября в возрасте 58 лет. О причинах смерти не сообщалось. Бывший муж спортсменки Леонид Резцов уточнил, что она скончалась в больнице. Похоронят Резцову 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Спортсменка является единственной обладательницей золотых олимпийских медалей в биатлоне и лыжных гонках. В 1988 году на Играх в Калгари она в качестве лыжницы стала чемпионкой в эстафете 4×5 км и выиграла серебро в гонке на 20 км.

После этого Резцова перешла в биатлон. На следующей Олимпиаде 1992 года в Альбервиле она стала первой чемпионкой в спринте, а также вместе со сборной выиграла бронзу в эстафете. Резцова также участвовала через два года в Олимпийских играх в Лиллехаммере, где выиграла свое третье золото в эстафетной гонке.