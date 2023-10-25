Лучшую биатлонистку мира арестовали, допросили и отпустили

В межсезонье вокруг действующей обладательницы Кубка мира по биатлону Жулии Симон не утихают криминальные страсти, поскольку она является обвиняемой по делу о мошенничестве. Суд должен был состояться ещё летом, однако и за месяц до старта сезона разбирательства продолжаются. Более того, на днях даже сообщалось об аресте Симон. Правда, быстро выяснилось, что её лишь вызывали в отделение полиции для дачи показаний.

Что же за криминальная драма в сборной Франции?

Симон купила GoPro с кредитки Бреза-Буше

В июле биатлонистка сборной Франции Жюстин Бреза-Буше обратилась в полицию с заявлением. Она обвинила Жулию Симон в мошенничестве с её кредитной картой. По словам Бреза-Буше, ещё в 2022 году Симон воспользовалась её кредиткой и приобрела спортивную камеру GoPro, сумма ущерба составила от € 1000 до € 2000. Похожее заявление сделала член штаба национальной команды, но её потери составили лишь € 20.

Лучшая биатлонистка прошлого сезона свою вину отрицала, но на всякий случай абстрагировалась от всего мира — удалила свои страницы в социальных сетях и не тренировалась в составе сборной до октября.

«Не могу представить, что будет, когда она вернётся»

В начале августа Бреза-Буше впервые прокомментировала свои обвинения в адрес Симон. Она напомнила, что не собиралась выносить сор из избы, но ни федерация, ни сама Жулия не пошли ей навстречу.

«Я думаю, эта ситуация действительно печальная, но я беру на себя эту ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала. Конечно, это решение далось мне непросто. Это случилось год назад в Санднесе, тогда я пыталась решить всё мирно с ней и с профсоюзом, но из этого ничего не вышло. Надеюсь, у всего этого будет какой-то счастливый конец. Я не желаю ей зла. Я просто хочу продолжить свою карьеру, заботиться о своей семье и о себе. Надеюсь, это скоро закончится», — рассказала Жюстин.

Другие члены сборной Франции от комментариев воздерживались, лишь иногда отмечая, что скандал коснулся каждого в команде. Более развёрнутый ответ дала лишь молодая биатлонистка Лу Жанмонно. Её речь приоткрыла завесу тайны о том, что происходит внутри команды.

«В прошлом году всем было очень сложно, мы разрывались между Жюстин и Жулией. Сейчас я поддерживаю Жюстин, Жулия приняла много неправильных решений, вместо того чтобы принять протянутую нами помощь. Я немного злюсь из-за этого. Я не могу представить, что будет, когда она вернётся. Это точно будет странно. Мы можем простить всё, что было, но ей необходимо будет приложить огромные усилия ради нас», — заявила Жанмонно.

«Мою личность украли»

Сама Жулия летом мечтала о возвращении в сборную.

«Что касается возвращения к подготовке в сборной, я начинаю думать об этом варианте. Я хочу снова стать частью группы. Не хочу углубляться в тему, но не могу дождаться, когда всё уляжется», — рассказала Симон.

Девушка не просто сидела и ждала, когда суд что-то решит. В конце лета она рассказала, что подала жалобу на кражу личных данных. Симон также объяснила со своей стороны, что на самом деле произошло.

«Эта ситуация меня огорчает. Я абсолютно не согласна с выдвинутыми обвинениями, поэтому вынуждена изложить свою версию произошедшего. Есть покупки, которые были сделаны по картам Жюстин Бреза-Буше и ещё одного человека с помощью кредитной карты, на которой значится моё имя. Я являюсь жертвой ситуации. Моё имя было использовано без моего согласия. Сейчас расследование продолжается, у следователей есть возможность сделать свою работу для выяснения всех обстоятельств. В этой ситуации все жертвы, в том числе и я. Мою личность украли. Я подала жалобу на кражу личных данных. Всё, что я могла рассказать, я сообщила. Теперь всё в руках полиции. Больше никакой информации у меня нет», — рассказала Жулия.

«Её возвращение — особенное событие»

В начале октября Симон вернулась в команду и провела сбор в Преманоне.

«Мы здесь, чтобы быть биатлонистами. Мы профессионалы. Я надеюсь, что всё так и останется. Мы постараемся добиться максимальных результатов и показать себя с лучшей стороны как индивидуально, так и в эстафетах. Я впервые в команде за долгое время. Посмотрим, что будет. Сейчас я хочу сосредоточиться на карьере. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на результатах, оставив в стороне личные вопросы. Мы достаточно умны, чтобы разделять профессиональное и личное», — заявила Симон.

На возвращение Жулии, конечно, не могла ни отреагировать Бреза-Буше.

«Её возвращение в группу — особенное событие, но я не буду на нём зацикливаться. Я поступала так, как считала нужным в соответствии со своими интересами. Сегодня я и правда хотела бы сконцентрироваться на своей спортивной карьере и думаю, что у нашей группы такая же цель. Мы должны отбросить личные моменты и сосредоточиться на своей работе. Считаю, что нам хватит сознательности, чтобы во всём разобраться», — сказала Жюстин.

Жулию Симон арестовали?

Но в конце октября Симон неожиданно арестовали и доставили в отделение французской судебной полиции Альбервиля для проведения допроса. Там она провела несколько часов, после чего её отпустили.

«Это совершенно нормальная процедура в рамках текущего уголовного процесса. Всё прошло нормально, и её без проблем отпустили домой. Расследование продолжается. Это был допрос, на котором Жулия приводила аргументы в свою защиту, как она и делала с самого начала», — прокомментировал арест спортсменки её адвокат Кристиан Борель.

Несмотря на то что дело ещё не закрыто, Жулия Симон строит грандиозные планы на предстоящий сезон. Она уверена, что сможет вновь стать одной из лучших, но не загадывает «Большой хрустальный глобус».

«Прошлой зимой я выполнила все свои цели. Я очень уверена в себе, так как знаю, что способна быть одной из лучших. Сейчас ко мне приковано больше внимания — это придаёт уверенности, но в то же время я испытываю давление из-за того, что на первом этапе Кубка мира у меня будет жёлтый биб. К этому нужно быть готовым, но такого рода давление — это даже привилегия. Жду не дождусь, когда научусь справляться и не обращать внимания на эту ситуацию. Посмотрим, хватит ли мне психологической подготовки, чтобы оставаться сосредоточенной, не сбиваясь с пути к моим целям. Конечно, я не буду говорить, что снова рассчитываю завоевать “Большой хрустальный глобус”. Ведь это как раз лучший способ облажаться», — поделилась Симон.