Лучшую биатлонистку мира арестовали, допросили и отпустили
Криминальная драма вокруг Жулии Симон продолжается.
Криминальная драма вокруг Жулии Симон продолжается.
В межсезонье вокруг действующей обладательницы Кубка мира по биатлону Жулии Симон не утихают криминальные страсти, поскольку она является обвиняемой по делу о мошенничестве. Суд должен был состояться ещё летом, однако и за месяц до старта сезона разбирательства продолжаются. Более того, на днях даже сообщалось об аресте Симон. Правда, быстро выяснилось, что её лишь вызывали в отделение полиции для дачи показаний.
Что же за криминальная драма в сборной Франции?
В июле биатлонистка сборной Франции Жюстин Бреза-Буше обратилась в полицию с заявлением. Она обвинила Жулию Симон в мошенничестве с её кредитной картой. По словам Бреза-Буше, ещё в 2022 году Симон воспользовалась её кредиткой и приобрела спортивную камеру GoPro, сумма ущерба составила от € 1000 до € 2000. Похожее заявление сделала член штаба национальной команды, но её потери составили лишь € 20.
Лучшая биатлонистка прошлого сезона свою вину отрицала, но на всякий случай абстрагировалась от всего мира — удалила свои страницы в социальных сетях и не тренировалась в составе сборной до октября.
В начале августа Бреза-Буше впервые прокомментировала свои обвинения в адрес Симон. Она напомнила, что не собиралась выносить сор из избы, но ни федерация, ни сама Жулия не пошли ей навстречу.
«Я думаю, эта ситуация действительно печальная, но я беру на себя эту ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала. Конечно, это решение далось мне непросто. Это случилось год назад в Санднесе, тогда я пыталась решить всё мирно с ней и с профсоюзом, но из этого ничего не вышло. Надеюсь, у всего этого будет какой-то счастливый конец. Я не желаю ей зла. Я просто хочу продолжить свою карьеру, заботиться о своей семье и о себе. Надеюсь, это скоро закончится», — рассказала Жюстин.
Другие члены сборной Франции от комментариев воздерживались, лишь иногда отмечая, что скандал коснулся каждого в команде. Более развёрнутый ответ дала лишь молодая биатлонистка Лу Жанмонно. Её речь приоткрыла завесу тайны о том, что происходит внутри команды.
«В прошлом году всем было очень сложно, мы разрывались между Жюстин и Жулией. Сейчас я поддерживаю Жюстин, Жулия приняла много неправильных решений, вместо того чтобы принять протянутую нами помощь. Я немного злюсь из-за этого. Я не могу представить, что будет, когда она вернётся. Это точно будет странно. Мы можем простить всё, что было, но ей необходимо будет приложить огромные усилия ради нас», — заявила Жанмонно.
Сама Жулия летом мечтала о возвращении в сборную.
«Что касается возвращения к подготовке в сборной, я начинаю думать об этом варианте. Я хочу снова стать частью группы. Не хочу углубляться в тему, но не могу дождаться, когда всё уляжется», — рассказала Симон.
Девушка не просто сидела и ждала, когда суд что-то решит. В конце лета она рассказала, что подала жалобу на кражу личных данных. Симон также объяснила со своей стороны, что на самом деле произошло.
«Эта ситуация меня огорчает. Я абсолютно не согласна с выдвинутыми обвинениями, поэтому вынуждена изложить свою версию произошедшего. Есть покупки, которые были сделаны по картам Жюстин Бреза-Буше и ещё одного человека с помощью кредитной карты, на которой значится моё имя. Я являюсь жертвой ситуации. Моё имя было использовано без моего согласия. Сейчас расследование продолжается, у следователей есть возможность сделать свою работу для выяснения всех обстоятельств. В этой ситуации все жертвы, в том числе и я. Мою личность украли. Я подала жалобу на кражу личных данных. Всё, что я могла рассказать, я сообщила. Теперь всё в руках полиции. Больше никакой информации у меня нет», — рассказала Жулия.
В начале октября Симон вернулась в команду и провела сбор в Преманоне.
«Мы здесь, чтобы быть биатлонистами. Мы профессионалы. Я надеюсь, что всё так и останется. Мы постараемся добиться максимальных результатов и показать себя с лучшей стороны как индивидуально, так и в эстафетах. Я впервые в команде за долгое время. Посмотрим, что будет. Сейчас я хочу сосредоточиться на карьере. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на результатах, оставив в стороне личные вопросы. Мы достаточно умны, чтобы разделять профессиональное и личное», — заявила Симон.
На возвращение Жулии, конечно, не могла ни отреагировать Бреза-Буше.
«Её возвращение в группу — особенное событие, но я не буду на нём зацикливаться. Я поступала так, как считала нужным в соответствии со своими интересами. Сегодня я и правда хотела бы сконцентрироваться на своей спортивной карьере и думаю, что у нашей группы такая же цель. Мы должны отбросить личные моменты и сосредоточиться на своей работе. Считаю, что нам хватит сознательности, чтобы во всём разобраться», — сказала Жюстин.
Но в конце октября Симон неожиданно арестовали и доставили в отделение французской судебной полиции Альбервиля для проведения допроса. Там она провела несколько часов, после чего её отпустили.
«Это совершенно нормальная процедура в рамках текущего уголовного процесса. Всё прошло нормально, и её без проблем отпустили домой. Расследование продолжается. Это был допрос, на котором Жулия приводила аргументы в свою защиту, как она и делала с самого начала», — прокомментировал арест спортсменки её адвокат Кристиан Борель.
«Прошлой зимой я выполнила все свои цели. Я очень уверена в себе, так как знаю, что способна быть одной из лучших. Сейчас ко мне приковано больше внимания — это придаёт уверенности, но в то же время я испытываю давление из-за того, что на первом этапе Кубка мира у меня будет жёлтый биб. К этому нужно быть готовым, но такого рода давление — это даже привилегия. Жду не дождусь, когда научусь справляться и не обращать внимания на эту ситуацию. Посмотрим, хватит ли мне психологической подготовки, чтобы оставаться сосредоточенной, не сбиваясь с пути к моим целям. Конечно, я не буду говорить, что снова рассчитываю завоевать “Большой хрустальный глобус”. Ведь это как раз лучший способ облажаться», — поделилась Симон.
Юлия Сидорова