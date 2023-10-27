Знаменосец-победитель. Умер легендарный биатлонист Виктор Маматов

«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении Сюза биатлонистов России.

Первый «старт» — от волков, правила из газеты

Пик карьеры Маматова пришелся на вторую половину 1960-х — начало 1970-х годов. В биатлон он попал, по нынешним меркам, очень поздно — во время службы в армии.

Сам он вспоминал: «Помнится, год до демобилизации оставался. И я в “Советском спорте” прочитал правила по современному зимнему двоеборью (так раньше биатлон назывался). Там еще и результаты были — первый чемпион СССР Александр Губин выиграл, попав 14 раз из 20. А я на полигоне регулярно 17−18 выбивал. Тогда за каждый промах по 2 минуты давали. Ну, я и подумал: 8 минут ходом я ведь никогда не проиграю».

Уроженец Сибири, ребенок войны, Маматов ходить на лыжах и стрелять научился еще в школе. Сам он с улыбкой вспоминал, что свой первый «старт» принял на охоте: «Я часто в тех местах стрелял в серых куропаток, редко — в зайцев. Знакомые места. А тут, поднимаю голову — семь волков на другой стороне. Еще и ветер дул; в общем, руки в ноги и побежал домой. Тогда, наверное, первый раз стартовал».

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира 1967 года по биатлону Виктор Маматов. 1968 г. | Источник: РИА "Новости"

В сборную позвали, когда уже не хотел

Навыки стрельбы, улучшенные в армии, помогли — на чемпионатах СССР он стабильно попадал в десятку лучших. Однако в сборную не проходил, поскольку тренеры не видели в нем перспектив. Сам он даже подумывал закончить со спортом.

В 1966 году на II зимней Спартакиаде народов СССР Маматов завоевал бронзу в гонке на 20 км. Получивший, наконец, вызов в сборную спортсмен огорошил тренеров — мол, а надо ли, в институте кандидатскую диссертацию пишу.

Его пришлось в буквальном смысле слова уговаривать, но усилия оправдались — на чемпионате мира-1967 в немецком Альтенберге Владимир Маматов выиграл золото в индивидуальной гонке на 20 км.

Назло проклятию

На Олимпиаде-1968 в Гренобле ему доверили честь нести флаг СССР на церемонии открытия. Было одно «но» — ни разу до этого советские знаменосцы золота не выигрывали. И это проклятие едва не погубило самого Маматова. В индивидуальной гонке его поставили в четвертую группу, но неожиданно яркое солнце подтопило лыжню, и в итоге он, несмотря на отчаянные усилия, в призы не попал.

А вот в эстафете 4×7,5 км Маматов, выступавший на третьем этапе, сделал решающий отрыв для сборной СССР. В итоге Маматов, Александр Тихонов, Николай Пузанов и Владимир Гундарцев стали олимпийскими чемпионами, опередив Норвегию без малого на две минуты.

Та биатлонная эстафета была первой в истории Олимпиады, и этот вид сразу стал советским.

Команда Советского Союза — Виктор Маматов, Иван Бяков, Ринат Сафин, Александр Тихонов чемпионы в эстафете по биатлону. XI зимние Олимпийские игры в Саппоро. 1972 г. | Источник: РИА "Новости"

Путь к индивидуальной победе преградил снег

Между Олимпиадами сборная СССР с Маматовым в составе трижды выигрыла золото в эстафетах на чемпионатах мира. Поэтому в олимпийский Саппоро наши тоже ехали фаворитами.

Увы, но и там Маматова обошла индивидуальная награда. В гонке на 20 км он лидировал с колоссальным отрывом, но ее остановили из-за сильного снегопада. Повторить свой темп сутки спустя биатлонист не смог.

А вот в эстафете 4×7,5 км сборная СССР в составе Александра Тихонова, Рината Сафина, Ивана Бякова и Виктора Маматова вновь выиграла золото. Маматов на четвертый этап уходил вторым, но на финише был вне конкуренции.

Двукратный олимпийский чемпион, почетный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Маматов на отчетно-выборной конференции СБР. 2022 г. | Источник: РИА "Новости"

Тренер-победитель и спортивный функционер

В 1984 году Маматов был тренером сборной СССР на Олимпиаде-1984 в Сараево. Советская команда в составе Дмитрия Васильева, Юрия Кашкарова, Альгимантаса Шалны и Сергея Булыгина выиграла золото в эстафете.

Это была пятая победа сборной СССР в биатлонных эстафетах подряд — великолепную серию Маматов начинал как спортсмен, а продолжил как тренер.

Вообще, олимпийские эстафеты советские биатлонисты так и не проиграли ни разу — впервые золото ушло немцам только после развала СССР.

Виктор Маматов многие годы проработал в руководящих органах российского и мирового биатлона, занимал пост первого вице-президента Международной федерации биатлона.

Выражение «ушла легенда» в последнее время превратилось в штамп, но вряд ли в данном случае можно сказать точнее. Мы потеряли человека, который создавал славу отечественного спорта.