Международный союз биатлонистов выплатит рекордные призовые в новом сезоне

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах. IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.