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20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Международный союз биатлонистов выплатит рекордные призовые в новом сезоне

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) в предстоящем сезоне выплатит спортсменам рекордные 9,1 миллиона евро призовых, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах. IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

В сезоне-2022/23 общий призовой фонд соревнований под эгидой IBU составил около 8,8 млн евро. За Кубок мира в предстоящем сезоне спортсмены получат порядка 6,5 млн евро, около 1,58 млн будет потрачено на премирование биатлонистов по итогам чемпионата мира. Оставшаяся часть суммы сформирует фонд чемпионата Европы и Кубка IBU.

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