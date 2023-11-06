Международный союз биатлонистов выплатит рекордные призовые в новом сезоне

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах. IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.
В сезоне-2022/23 общий призовой фонд соревнований под эгидой IBU составил около 8,8 млн евро. За Кубок мира в предстоящем сезоне спортсмены получат порядка 6,5 млн евро, около 1,58 млн будет потрачено на премирование биатлонистов по итогам чемпионата мира. Оставшаяся часть суммы сформирует фонд чемпионата Европы и Кубка IBU.