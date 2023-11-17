На Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске выступят 18 белорусов

Основным отличием нового старта от традиционных турниров по биатлону является то, что между собой соревноваться будут не отдельные страны, регионы или атлеты, а спортивные клубы. В будущем организаторы Международной лиги клубного биатлона планируют проводить по несколько этапов в год, однако в текущем сезоне состоится только один. Участие в турнире примут спортсмены из Беларуси и России.