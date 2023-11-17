На Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске выступят 18 белорусов
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу в Ханты-Мансийске стартуют новые соревнования — Международная лига клубного биатлона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу в Ханты-Мансийске стартуют новые соревнования — Международная лига клубного биатлона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Основным отличием нового старта от традиционных турниров по биатлону является то, что между собой соревноваться будут не отдельные страны, регионы или атлеты, а спортивные клубы. В будущем организаторы Международной лиги клубного биатлона планируют проводить по несколько этапов в год, однако в текущем сезоне состоится только один. Участие в турнире примут спортсмены из Беларуси и России.
Белорусский клуб биатлона представят сильнейшие стреляющие лыжники страны: в мужской состав вошли Антон Смольский, Илья Авсеенко, Павел Белько, Степан Данилов, Александр Кошин, Иван Тулатин, Максим Воробей, Роман Елетнов, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский; за женскую команду выступят Ирина Лещенко, Анна Сола, Елена Кулак, Анна Пестерева, Алина Зайцева, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова и Виктория Шашкова.
В программу состязаний в Ханты-Мансийске включены самые зрелищные дисциплины: масс-старты и гонки преследования. Откроется Кубок МЛКБ в субботу гонкой с общего старта у мужчин, которая начнется в 9.30. В 11.40 выступления в аналогичном виде программы начнут девушки. Оба пасьюта запланированы на воскресенье 19 ноября. Победитель каждой гонки заработает один миллион российских рублей призовых, за второе и третье место биатлонисты получат 500 и 250 тысяч соответственно.