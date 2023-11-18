В России все-таки стартовал турнир по клубному биатлону. Будут ли санкции от IBU и СБР?

Биатлон. Кубок МЛКБ. Большой масс-старт



Мужчины

1. Карим Халили (Россия) — 38.52,7 (0)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — 1,1 (1)

3. Никита Лобастов (Белоруссия) — 30,4 (0).



Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) — 34.14,4 (2)

2. Анна Сола (Белоруссия) — 5,4 (2)

3. Елизавета Каплина (Россия) — 14,3 (2).

Биатлонный сезон для российских спортсменов должен был начаться в Ханты-Мансийске 25 ноября этапом Кубка страны. Однако в начале октября глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объявил о создании клубной лиги, первые соревнования которой пройдут в столице Югры 18—19 ноября . Призовой фонд турнира — 8 миллионов рублей, а победители в каждой гонке получают по миллиону. Первые призовые разыграли в больших масс-стартах.

IBU против, СБР — нейтрален

На соревнования приглашали представителей нескольких стран, но в итоге до Хант добрались только российские и белорусские биатлонисты. Дело в том, что IBU жестко против этого турнира. Позиция международного союза стала понятна, когда Нуждов рассказал, почему от участия отказались китайские спортсмены: «Это не зависит от их желания или отсутствия возможности. Это зависит от напрямую поступившей вежливой настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов, озвученной через Федерацию биатлона Китая, не принимать участия в наших соревнованиях. Нам отрадно, что IBU следит за нашей деятельностью и за каждой публикацией, которые выходят в российской прессе. Особые слова хотел бы сказать генсеку IBU Максу Коббу, потому что он не только внимательно следит, но и сопровождает это письмами в национальные федерации, в которых говорит, что после этого наступят какие-то последствия и санкции».

Президент Федерации биатлона Московской области также отметил, что Международная лига клубного биатлона (МЛКБ) не подпадает под юрисдикцию IBU, поэтому никаких санкций они применить не могут. Да и какие еще могут быть санкции, если наши спортсмены отстранены от соревнований.

Союз биатлонистов России участия в организации турнира не принимал. Глава СБР Виктор Майгуров в прессе говорил о нейтральном отношении к этим соревнованиям. Однако вице-президент федерации Павел Ростовцев высказался жестче.

«У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился, — цитирует Ростовцева Metaratings. — Мы не можем запретить это спортсменам, но пусть они посмотрят свои контракты с ЦСП (Центром спортивной подготовки. — Прим. “СЭ”), где четко регламентируется участие спортсменов в соревнованиях, не включенных в календарный план, и какие санкции могут за это быть».

Однако какие санкции могут быть, не очень понятно. Если наказывать, то придется наказывать почти всех ведущих биатлонистов страны, которые стоят на ставке ЦСП. В первых соревнованиях МЛКБ приняли участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. Исключением являются девушки из группы Михаила Шашилова, а также некоторые отдельные спортсмены из команды Каминского, такие как Лариса Куклина и Ильназ Мухамедзянов. Но Латыпов, Логинов, Халили, Гореева, Сливко, Резцова, Нигматуллина и другие (всего 46 мужчин и 38 женщин) вышли на старт в Хантах.

Эдуард Латыпов

Два миллиона для будущей семьи

Первые старты наглядно продемонстрировали, что пока именно клубная система соревнований еще сыровата. Спортсмены в основном представляли не какой-либо клуб, а свои регионы, как и в рамках чемпионатов и Кубка России. В протоколах все же есть клубы Московской области и Белоруссии, но по факту за них выступают спортсмены из Московской области и Белоруссии. Нуждов объяснял, что не против увидеть «Спартак» и «Зенит» в биатлоне, но пока проект находится на начальном этапе, поэтому все еще может быть.

Перед стартом биатлонисты рассказывали, что относятся к Кубку МЛКБ как к контрольной тренировке, к которой специально не подводился. В этом как будто было какое-то лукавство. Все-таки миллион за победу накалял борьбу. Единственными, кто не стеснялся говорить о своих серьезных намерениях, были белорусы. Они в итоге добрались до своих призовых.

В мужском масс-старте золото разыгрывали россиянин Карим Халили и белорус Антон Смольский. Почти всю дистанцию они прошли с небольшим отставанием друг от друга, а с последнего рубежа уходили вместе. Карим пытался отрываться на подъемах, а Антон, чьи лыжи, казалось, работали лучше, догонял на спусках. В результате многое решил эпизод: когда спортсмены уже врывались на стадион, Смольский споткнулся, немного отпустив соперника.

Халили своего не упустил и забрал чек на 1 миллион рублей. Антону досталось в два раза меньше, а бронзовую медаль и 250 тысяч рублей выиграл другой представитель Белоруссии — Никита Лобастов. Всего награждали шестерых лучших биатлонистов. Неожиданно для многих в эту шестерку забрался Виктор Плицев — пятое место. А вот главный фаворит турнира Эдуард Латыпов остался без денег — седьмая позиция.

Женская сборная Белоруссии на старте сезона осталась без своего лидера Динары Смольской, которая находится в декретном отпуске, зато из него вернулись Анна Сола и Ирина Лещенко. Анна в итоге в первом же старте на снегу выиграла полмиллиона. Круг претендентов на медали в женском масс-старте определился уже после первой стрельбы. За золото боролись Сола, Елизавета Каплина и Анастасия Гореева. Последняя была всегда чуть впереди и практически всю гонку шла в одиночестве, финишировав первой.

Таким образом, бюджет одной будущей спортивной семьи за день пополнился на два миллиона. Гореева и Халили планируют сыграть свадьбу в сентябре следующего года. Их двойные победы становятся уже традицией. Как отметила Анастасия, в первом старте прошлого сезона они с Каримом тоже оба завоевали золотые медали.

Дальше в расписании Кубка МЛКБ стоят гонки преследования в воскресенье. Эти старты, возможно, станут последними для Международной лиги клубного биатлона в этом сезоне. Хотя активно ходят разговоры о втором этапе соревнований.