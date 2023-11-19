Белорус Смольский опередил всех россиян во второй гонке сезона в биатлоне
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Белорус Антон Смольский выиграл гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который проходит в Ханты-Мансийске.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Белорус Антон Смольский выиграл гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который проходит в Ханты-Мансийске.
Спортсмен прошел дистанцию за 32 минуты 53,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Антон Бабиков (отставание 23,7 секунды; 1 промах), третье место занял его соотечественник Карим Халили (+30,5; 1). Далее расположились белорус Никита Лобастов (+43,8; 0), а также россияне Никита Поршнев (+52,3; 1) и Василий Томшин (+53,5; 0).
Соревнования, которые проходят впервые, завершатся в воскресенье женской гонкой преследования. Общий призовой фонд составляет 8 млн рублей, победитель гонки получит 1 млн рублей, призеры по 500 и 250 тысяч соответственно, за четвертое место биатлонисты заработают 125 тысяч, за пятое — 75 тысяч, за шестое — 50 тысяч.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.