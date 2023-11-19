Белорус Смольский опередил всех россиян во второй гонке сезона в биатлоне

Спортсмен прошел дистанцию за 32 минуты 53,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Антон Бабиков (отставание 23,7 секунды; 1 промах), третье место занял его соотечественник Карим Халили (+30,5; 1). Далее расположились белорус Никита Лобастов (+43,8; 0), а также россияне Никита Поршнев (+52,3; 1) и Василий Томшин (+53,5; 0).

Соревнования, которые проходят впервые, завершатся в воскресенье женской гонкой преследования. Общий призовой фонд составляет 8 млн рублей, победитель гонки получит 1 млн рублей, призеры по 500 и 250 тысяч соответственно, за четвертое место биатлонисты заработают 125 тысяч, за пятое — 75 тысяч, за шестое — 50 тысяч.