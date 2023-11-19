Звезды Белоруссии увезли из России два миллиона рублей. Как они обыграли всех русских

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) стартовал, несмотря на недовольства в Союзе биатлонистов России (СБР), который игнорирует соревнования.

У мужчин в большом масс-старте еще до финиша выделились Карим Халили и Антон Смольский из Белоруссии. Именно они и разыграли миллион рублей. Лучшим стал Халили, но Смольский был намерен взять реванш в гонке преследования.

Организаторы соревнований решили увеличить конкуренцию в заключительной гонке Кубка МЛКБ, поэтому сократили отставание участников в два раза. На Халили и Смольского это, правда, никак не повялило.

Россиянин и белорус шли друг с другом, как приклеенные, без соперников рядом. После точной работы на лежке Смольский уступал 4,2 секунды, но быстро догнал Карима. Все остальные уступали лидерам 25 и более секунд. Ко второй лежке Халили и Смольский подошли вдвоем, никто так серьезно и не смог сократить свое отставание от них. Там Халили оказался хладнокровнее оппонента. Пока Смольский пробегал круг штрафа, Халили выигрывал у него 22,3 секунды.

Весь круг до стойки белорус шел в большой компании тех, кто тоже хотел оказаться на подиуме. Преследователей набралось человек семь. Никто в отрыв рваться не стал, все настраивались на стрельбу и ошибки от Халили. Лидер пасьюта снова оказался точен, но и соперники не отставали. Смольский за счет идеальной работы на рубеже немного подобрался к Халили — 16,6 секунды отставания. Антон Бабиков тоже выбил 5 из 5, но уступал побольше — 23,5. Дальше был просвет.

На заключительную стойку Халили пришел практически одновременно со Смольским, который поднажал, чтобы напрячь соперника. И это сработало. Карим промазал, а вот белорус в нужный момент не ошибся. Все получилось и у Бабикова. В итоге Смольский выигрывал у чемпиона мира 15,4 секунды. После прохождения штрафного круга Халили был в 22,4 секунды. Все еще вполне могло поменяться, но этого не случилось. Все трое остались при своих. Миллион уезжает в Белоруссию.

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В женской гонке преследования Анна Сола из Белоруссии и Анастасия Гореева, которые стали героинями большого масс-старта, сразу же вышли в лидеры. После точной работы на лежке между ними было 4,3 секунды, но биатлонисты по ходу дистанции объединились и работали вместе. Соперницы в этот момент были далеко. Полина Шевнина, несмотря на классную стрельбу, проигрывала Соле и Гореевой 54 секунды.

На второй лежке с Гореевой что-то случилось — два промаха. Сола же была точна и возглавила гонку. Когда Горева отмотала штрафные круги, ее отставание составляло минуту. Шевнина осталась при своем третьем месте, хотя еще раз идеально отработала на рубеже. Вот только проигрывала биатлонистка белоруске теперь не около минуты, а 1 минуту и 20 секунд.

Сола могла позволить себе ошибаться, потому что задел позволял. На стойке она пальнула мимо один раз, но ничего не потеряла. Гореева тоже была неидеальна, зайдя на круг, поэтому ее отставание продолжало составлять минуту. Шевнина же выпала из претенденток на медали после своей осечки. Это позволило подтянуться Елизавете Каплиной и Виктории Сливко в борьбе за бронзу.

На заключительном рубеже Сола еще раз ошиблась, но быстро пробежала штрафной круг и умчалась за миллионом рублей. Гореева после чудовищных пяти промахов создала интригу в гонке за оставшиеся места на подиуме. Пока Каплина, Сливко и Шевнина мазали, Кристина Резцова, вернувшаяся из декрета, выбила 5 из 5 и неожиданно для всех вклинилась в медальные разборки. Каплину, конечно, ей было не догнать, а вот со Сливко Резцова схлестнулась. Только перед выкатом на стадион выжидания закончились. Резцова включилась на подъеме и легко ушла от соперницы. Это бронза.

Кубок МЛКБ.

Ханты-Мансийск, Россия.

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 32.53,1 (1)

2. Антон Бабиков (Россия) — +23,7 (1)

3. Карим Халили (Россия) — +30,5 (1)

4. Никита Лобастов (Белоруссия) — +43,8 (0)

5. Никита Поршнев (Россия) — +52,3 (1)

6. Василий Томшин (Россия) — +53,5 (0)

7. Эдуард Латыпов (Россия) — +56,7 (3)

8. Александр Поварницын (Россия) — +57,5 (2)

9. Виктор Плицев (Россия) — +1.01,8 (3)

10. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.23,2 (1)…

Гонка преследования, 10 км. Женщины.