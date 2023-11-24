Ханты-Мансийск попробует затмить Эстерсунд. В биатлоне стартуют Кубки России и мира

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Официальный сезон в российском и мировом биатлоне стартует одновременно — 25 ноября в Ханты-Мансийске начнется первый этап Кубка России, а в шведском Эстерсунде — первый этап Кубка мира. Уже понятно, что нашим сильнейшим стреляющим лыжникам в ближайшие месяцы «не светят» выступления на международных стартах под эгидой IBU, но в любом случае календарь у них будет весьма насыщенным.

Не только ради денег

Понятно, что большинство российских биатлонистов в компании белорусов открыли сезон в минувший уик-энд там же, в Ханты-Мансийске, в рамках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), но еще раз напомним — Союз биатлонистов России (СБР) к данному мероприятию, где победители каждой гонки получали по миллиону рублей, отношения не имеет. В Кубке России, организованном СБР, победители гонок получают почти в 15 раз меньше — по 70 тысяч рублей. Вместе с тем стартов будет куда больше, да и не стоит забывать о более денежных Кубке Содружества, чемпионате России и Спартакиаде. По словам президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова, общий размер выплат, как и в сезоне-2022/23, составит около 70 миллионов рублей.

Впрочем, вне зависимости от размера призовых лучшие биатлонисты страны наверняка будут весьма мотивированы в сражениях за победы. В прошлом сезоне Кубок страны состоял из шести этапов и завершился во второй половине февраля. Причем у женщин борьба за Хрустальный глобус получилась драматичной и абсолютно равной. В итоге Анастасия Гореева и Виктория Сливко набрали одинаковое количество очков — по 543. И Гореева опередила главную конкурентку только по дополнительным показателям. Еще на три очка отстала Елизавета Каплина. У мужчин первенствовал Карим Халили (571 очко), на 20 баллов опередивший Александра Поварницына. Третьим стал Эдуард Латыпов.

На сей раз Кубок страны сократится до пяти этапов, а завершится чуть позже, уже после Спартакиады — в начале марта в Увате. Именно здесь планируется соревновательный дебют биатлонисток группы Михаила Шашилова, пропустивших старты МЛКБ, которые не вписывались в планы подготовки. Конечно, многих удивило, что Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко и другие подопечные Шашилова вынуждены были отказаться от погони за миллионами.

Все в сборе

Но, с другой стороны, понять логику наставника тоже можно — планы подготовки были утверждены еще до того, как было объявлено о новом турнире. Кстати, биатлонистам группы Юрия Каминского, все же решившим стартовать в рамках клубной лиги, пришлось ради этого корректировать тренировочный процесс, что не слишком понравилось вице-президенту СБР по спорту Павлу Ростовцеву. Добавим, кстати, что во время стартов МЛКБ несколько спортсменов группы Каминского по его рекомендации из-за нелучшей готовности остались-таки «сидеть» на Семинском перевале. Пропустила эти соревнования и Лариса Куклина, решившая планомерно готовиться к сезону и не спускаться с высоты ради коммерческих стартов.

Впрочем, многие из тех, кто выступил в Ханты-Мансийске в клубной лиге, наверняка остались довольны, особенно выигравшие спринты Халили с Гореевой — все же миллионными призовыми наши биатлонисты не избалованы. Порадовали попаданием в топ-3 в гонке преследования и Каплина с вернувшейся из декрета Кристиной Резцовой, а также Антон Бабиков. Интересно, какие результаты они покажут на сей раз в отсутствие сильных конкурентов из Белоруссии во главе с Антоном Смольским и Анной Солой? Но начнется Кубок России не личными гонками, а сингл-микстом и смешанной эстафетой, спринты запланированы только на 1 декабря.

Кубок мира также стартует 25 ноября с эстафет. При желании между расписаниями соревнований в Ханты-Мансийске и Эстерсунде вообще можно найти немало общего. Но понятно, что затмить старт Кубка планеты россиянам будет сложновато — при всем уважении уровень конкуренции, в отличие от фигурного катания и лыжных гонок, на мировом уровне заметно выше. Конечно же, главными фаворитами, особенно у мужчин, считаются норвежцы во главе с обладателем Кубка мира-2022/23 Йоханнесом Бе. Действующая обладательница Кубка мира у женщин Жюлия Симон, которую в конце октября задерживали по делу о мошенничестве, также уверена в своих силах.