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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Французы стали победителями смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 9,9 секунды, пройдя один штрафной круг и использовав пять дополнительных патронов.

Вторыми стали норвежцы Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд (отставание — 15,7 секунды; 0+7).

Третье место заняли итальянцы Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер и Лиза Витоцци (+39,7; 1+9).

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 3 декабря.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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