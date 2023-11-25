Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону.
Французы выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Французы стали победителями смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 9,9 секунды, пройдя один штрафной круг и использовав пять дополнительных патронов.
Вторыми стали норвежцы Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд (отставание — 15,7 секунды; 0+7).
Третье место заняли итальянцы Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер и Лиза Витоцци (+39,7; 1+9).
Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 3 декабря.
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