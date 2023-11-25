Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Французы стали победителями смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 9,9 секунды, пройдя один штрафной круг и использовав пять дополнительных патронов.

Вторыми стали норвежцы Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд (отставание — 15,7 секунды; 0+7).

Третье место заняли итальянцы Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер и Лиза Витоцци (+39,7; 1+9).

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 3 декабря.