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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда Казакевич выиграла биатлонную эстафету, Белоруссия — вторая

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин и Кирилл Бажин стали победителями смешанной эстафеты на первом этапе Кубка России по биатлону, который прошел в Ханты-Мансийске.

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Источник: Кадр из трансляции

Они преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 34,9 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав девять дополнительных патронов. Второе место заняла команда Белоруссии, в составе которой бежали Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов и Павел Белько (отставание — 5,1 секунды; 0+6). Третьими стали Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов и Роман Еремин (+29,0; 0+8).

Белько перед стартом гонки заменил в составе команды заболевшего Антона Смольского. Сборная Москвы не вышла на эстафету.

Второй этап пройдет в Ханты-Мансийске с 28 ноября по 4 декабря.

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