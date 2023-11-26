Команда Казакевич выиграла биатлонную эстафету, Белоруссия — вторая

Они преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 34,9 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав девять дополнительных патронов. Второе место заняла команда Белоруссии, в составе которой бежали Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов и Павел Белько (отставание — 5,1 секунды; 0+6). Третьими стали Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов и Роман Еремин (+29,0; 0+8).