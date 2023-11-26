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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё стал третьим в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немец Роман Рес победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Рес допустил один промах на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 51 минуту 27,2 секунды. Второе место занял его соотечественник Юстус Штрелов (отставание — 12,1 секунды; 1 промах), третье — норвежец Йоханнес Бё (+25,0 секунды; 2 промаха).

Рес впервые в карьере выиграл гонку на этапах Кубка мира. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года возглавил общий зачет сезона-2023/24.

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 3 декабря.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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