Йоханнес Бё стал третьим в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

Рес допустил один промах на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 51 минуту 27,2 секунды. Второе место занял его соотечественник Юстус Штрелов (отставание — 12,1 секунды; 1 промах), третье — норвежец Йоханнес Бё (+25,0 секунды; 2 промаха).

Рес впервые в карьере выиграл гонку на этапах Кубка мира. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года возглавил общий зачет сезона-2023/24.

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 3 декабря.