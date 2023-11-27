Губерниев объяснил, почему любит биатлон: «Это страсть, энергия. Он объединяет жизни»
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему любит биатлон, и заявил, что у него нет желания комментировать вместе с кем-то еще.
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему любит биатлон, и заявил, что у него нет желания комментировать вместе с кем-то еще.
«За что люблю биатлон? Он объединяет жизни. Биатлон — это страсть, энергия, это моя жизнь. Как поется в песне Kiss — “Reason to Live” (“Причина жить”. — Прим.). Поэтому, когда комментирую биатлон, я живу!
С кем бы хотел прокомментировать биатлон? Знаете, когда у Иннокентия Смоктуновского спросили, кого бы он поставил рядом с собой по таланту, он посмотрел вниз и сказал: «Никого». Тот случай, когда я вполне справляюсь один", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.