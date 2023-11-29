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19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету 4×6 км на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

Норвежская команда, в составе которой выступили Марта Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд, прошла дистанцию за 1 час 18 минут 48,3 секунды, использовав девять дополнительных патронов. Второе место заняли шведки Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг (отставание 41,6 секунды, 1 штрафной круг и 9 дополнительных патронов), третьими стали немки Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс (+47,9; 0+4).

В четверг пройдет мужская эстафета. Этап в Эстерсунде завершится 3 декабря.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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