Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира

Норвежская команда, в составе которой выступили Марта Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд, прошла дистанцию за 1 час 18 минут 48,3 секунды, использовав девять дополнительных патронов. Второе место заняли шведки Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг (отставание 41,6 секунды, 1 штрафной круг и 9 дополнительных патронов), третьими стали немки Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс (+47,9; 0+4).