Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде
В Эстерсунде (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира — 2023/2024 по биатлону.
В Эстерсунде (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира — 2023/2024 по биатлону.
Её победителями, как накануне у женщин, стали представители сборной Норвегии. Вторыми финишировали французы. Тройку призёров замкнула команда Германии.
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Отметим, что сборная Швеция, в составе которой бежали титулованные Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома, финишировала лишь шестой.