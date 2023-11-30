Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Её победителями, как накануне у женщин, стали представители сборной Норвегии. Вторыми финишировали французы. Тройку призёров замкнула команда Германии.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, 4×7,5, мужчины.

Отметим, что сборная Швеция, в составе которой бежали титулованные Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома, финишировала лишь шестой.