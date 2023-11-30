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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

В Эстерсунде (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира — 2023/2024 по биатлону.

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Источник: AP 2023

Её победителями, как накануне у женщин, стали представители сборной Норвегии. Вторыми финишировали французы. Тройку призёров замкнула команда Германии.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, 4×7,5, мужчины.

  1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
  2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — отставание 20,6 секунды (11).
  3. Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) + 50,5 (1 + 16).

Отметим, что сборная Швеция, в составе которой бежали титулованные Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома, финишировала лишь шестой.

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