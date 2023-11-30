Экс-главу Союза биатлонистов России Кравцова приговорили к семи годам тюрьмы за растрату

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фрайбург
Олимпиакос П
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бачка-Топола
Вест Хэм
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЕК
Брайтон
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спарта П
Бетис
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аталанта
Спортинг
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Штурм
Ракув
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Маккаби Хайфа
Ренн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Клаксвик
Слован Бр
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпия Л
Лилль
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Гент
Заря Лг
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Балкани
Виктория Пл
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ
Брюгге
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Буде-Глимт
Лугано
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЗ
Зриньски
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ХИК
Абердин
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь РС
Спартак
30
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Арис Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Тулуза
Юнион
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Хеккен
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Чукарички
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
23:00
Фиорентина
Генк
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Норшелланн
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Спартак Тр
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
18:30
Астана
Динамо З
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Лада
52
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
52
Футбол. Еврокубки
16:00
Брейдаблик
Маккаби
12
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
1.12
Бостон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
1.12
Детройт
Чикаго
Хоккей. НХЛ
1.12
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.12
Монреаль
Флорида
Хоккей. НХЛ
1.12
Тампа-Бэй
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
1.12
Торонто
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
1.12
Филадельфия
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
1.12
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
1.12
Нэшвилл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
1.12
Сент-Луис
Баффало
Хоккей. НХЛ
1.12
Аризона
Колорадо
Хоккей. НХЛ
1.12
Калгари
Даллас
Хоккей. НХЛ
1.12
Анахайм
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
1.12
Ванкувер
Вегас
Все события
Фоторепортажи
21Карьера Алана Дзагоева
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-главу Союза биатлонистов России Кравцова приговорили к семи годам тюрьмы за растрату

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова к семи годам тюремного заключения в колонии общего режима по делу о растрате свыше 14 миллионов рублей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, Кравцов был арестован 18 сентября 2020 года. На него заведено дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумму ущерба следствие оценивало в 14,45 млн руб. Кравцов якобы фиктивно трудоустроил на различные должности в сборной нескольких человек и перечислял на их счета деньги с с 1 января 2015 года по конец 2017 года.

Ранее на прениях сторон прокурор запросил суд назначить Кравцову наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также штраф и запрет на возможность занимать руководящую должность в течение трёх лет.

Стоит отметить, что Кравцов был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а президентом СБР — с 2014 по 2018 год. Параллельно он являлся директором Центра спортивной подготовки сборных команд.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь