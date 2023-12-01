Жанмонно выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей спринтерской гонки первого этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей спринтерской гонки первого этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Жанмонно показала результат 21 минута 4,1 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Каролин Кноттен (отставание 8,5 секунды, 1 промах), бронзу завоевала ее соотечественница Юни Арнеклейв (+17,6; 1 промах).
Этап в Эстерсунде завершится 3 декабря.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.