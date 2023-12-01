Жанмонно выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону

Жанмонно показала результат 21 минута 4,1 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Каролин Кноттен (отставание 8,5 секунды, 1 промах), бронзу завоевала ее соотечественница Юни Арнеклейв (+17,6; 1 промах).

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.