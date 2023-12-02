Бажин выиграл пасьют на втором этапе Кубка России по биатлону

Спортсмен прошел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 59,6 секунды, допустив один промах. Второе место занял Александр Логинов (отставание 24,5 секунды; 1 промах), на третьей строчке расположился Эдуард Латыпов (+1,01.4; 4).

Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Карим Халили пришел четвертым с отставанием в 1 минуту 9,9 секунды с двумя промахами. Серебряный призер Игр в Пекине белорус Антон Смольский занял пятое место (+1.10,9; 3).

Второй этап Кубка России в Ханты-Мансийске завершится 3 декабря.