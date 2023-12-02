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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бажин выиграл пасьют на втором этапе Кубка России по биатлону

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россиянин Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен прошел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 59,6 секунды, допустив один промах. Второе место занял Александр Логинов (отставание 24,5 секунды; 1 промах), на третьей строчке расположился Эдуард Латыпов (+1,01.4; 4).

Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Карим Халили пришел четвертым с отставанием в 1 минуту 9,9 секунды с двумя промахами. Серебряный призер Игр в Пекине белорус Антон Смольский занял пятое место (+1.10,9; 3).

Второй этап Кубка России в Ханты-Мансийске завершится 3 декабря.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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