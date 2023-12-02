Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Лион
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Лутон Таун
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Хайденхайм
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь РС
Автомобилист
31
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
Урал
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Ноттингем Форест
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Эмполи
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Крылья Советов
02
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Тампа-Бэй
Футбол. Зарубежный
16:00
Жирона
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ницца
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Чикаго
Хоккей. КХЛ
15:00
Салават Юлаев
Спартак
Б
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Балтика
00
Хоккей. НХЛ
3.12
Нэшвилл
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Лада
Б
23
Хоккей. НХЛ
3.12
Флорида
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.12
Каролина
Баффало
Хоккей. НХЛ
3.12
Монреаль
Детройт
Хоккей. НХЛ
3.12
Оттава
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
3.12
Питтсбург
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
3.12
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.12
Аризона
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
3.12
Анахайм
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.12
Вегас
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
3.12
Калгари
Ванкувер
Все события
Фоторепортажи
20«Локомотив» и ЦСКА вернули нам 2002-й
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В российском биатлоне новый лидер. Бажин выиграл три гонки из четырех на старте сезона

Итоги пасьютов на Кубке России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кубок России. 2-й этап. Ханты-Мансийск
Гонка преследования, мужчины
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 33.59,6 (1)
2. Александр Логинов (Тюменская область) — 24,5 (1)
3. Эдуард Латыпов (Башкирия) — 1.01,4 (4).

Гонка преследования, женщины
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 29.41.0 (2)
2. Елизавета Каплина (ХМАО) — 13,4 (1)
3. Анастасия Гореева (Московская область) — 14,5 (1).

Старт сезона в российских лыжах проходит без сенсаций: у мужчин все золото забирает Александр Большунов, в женских дистанционных гонках нет равных Веронике Степановой, а в спринтах — Анастасии Фалеевой. В биатлоне же сюрпризов хватает. У мужчин самым стабильным на первых этапах выглядит свердловский спортсмен Кирилл Бажин, взявший уже три золота в четырех гонках.

Скорострельность Бажина

Главной сенсацией первого дня этапа в Ханты-Мансийске стал Евгений Сидоров. В спринте спортсмен, представляющий Красноярский край, впервые за 14 лет карьеры закрыл все мишени, заняв в итоге второе место. Уступил Сидоров только трехкратному призеру Олимпиады Эдуарду Латыпову.

В гонке преследования Сидоров сразу же приклеился к Латыпову, с которым они шли вместе до первого рубежа. Дальше их дороги разошлись: Эдуард ушел на штрафной круг, а Евгений — на дистанцию. Вторая стрельба тоже сложилось удачно для красноярского спортсмена, но за счет быстрой и точной работы к нему приблизился Кирилл Бажин.

Читайте также
Призер чемпионата мира забыл патроны на гонку, а после финиша завершил карьеру

К третьему рубежу Бажин и Сидоров подошли вместе. Однако Кирилл был стремителен: выпустил все пять патронов, когда Евгений только один. Правда, Бажин, в отличие от Сидорова, один глазок не закрыл, поэтому на решающей стрелковой разборке они вновь оказались вдвоем. Здесь уже Кирилл справился не только быстро, но и без ошибок. Евгений же, который вместе со спринтерской гонкой провел пять подряд рубежей без штрафа, не выдержал в ответственный момент и промахнулся трижды.

В результате Бажин финишировал в гордом одиночестве. Биатлонист очень убедителен на старте сезона. На первом этапе здесь же в Ханты-Мансийске во многом благодаря стараниям Кирилла его команда завоевала два золота. Сначала Бажин вместе Тамарой Дербушевой выиграли сингл-микст. Другая свердловская спортсменка Ирина Казакевич с некоторой досадой тогда рассказывала, что Тамара никому не хотела уступать Кирилла, понимая его силу. А в смешанной эстафете Казакевич уже вместе с Бажиным, Дербушевой и Василием Томшиным добрались до золота.

Несмотря на три победы в четырех гонках, спортсмен из Свердловской области находится на втором месте общего зачета Кубка России. Потому что командные гонки в этот зачет не идут, а в личных Кирилл был четвертым в спринте и первым в пасьюте. У Эдуарда Латыпова в этом плане показатели лучше, ведь после победы в первой гонке он взял бронзу во второй. Теперь у Латыпова — 108 очков, а у Бажина — 103.

Источник: РИА "Новости"

Триумф Шашилова

В женских стартах доминирует Наталия Шевченко. Спортсменка перешла в биатлон из лыжных гонок только в прошлом сезоне. Ей потребовалось время, чтобы совладать со стрельбой, но когда в середине прошлой зимы это начало получаться, соперницам Наталии пришлось тяжело.

На старте этого сезона в спринте она обошла всех на 15 и более секунд. При этом чисто в этой гонке отстрелялись такие сильные и быстрые биатлонистки, как Кристина Резцова, Наталья Гербулова, Тамара Дербушева и Виктория Сливко. Пасьют Шевченко выиграла тоже с солидным преимуществом.

Источник: РИА "Новости"

Свои ошибки в гонке преследования Наталия допустила на первом и третьем рубежах, но не отставала от лидеров. А вот заключительную стрельбу провела образцово. На рубеж она подходила вместе с Натальей Гербуловой, которая давления не выдержала. С золотом было все понятно, а серебро разыграли Елизавета Каплина и Анастасия Гореева. На финишной прямой Каплина, которая в последние сезоны любит выступать и в лыжных гонках, была быстрее.

Читайте также
Лыжница продолжает позорить лучших биатлонисток России. Что творится на чемпионате страны?

Таким образом, после двух гонок Шевченко уверенно лидирует в общем зачете. У нее на этом этапе уже есть золотой дубль. Можно сказать, что такой дубль за день сделал и старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов. Ведь он работает не только с Наталией, но и является личным тренером Кирилла Бажина.

Этап в Ханты-Мансийске завершится гонками с общего старта в воскресенье. Мужчины начнут в 9.00, женщины — в 11.30 по московскому времени.

Автор: Михаил Кузнецов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ученые обнаружили неожиданную пользу овощей в борьбе с Альцгеймером
Диетолог рассказала, как не поправиться в новогодние праздники
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь