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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкий спортсмен выиграл спринт на Кубке мира впервые с декабря 2021 года

Немецкий биатлонист Филипп Наврат стал первым представителем Германии с декабря 2021 года, которому удалось победить в мужской спринтерской гонке на Кубке мира.

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Источник: AFP 2023

Сегодня, 2 декабря, Наврат выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), не допустив ни одной ошибки на стрельбе и обогнав ходом также отстрелявшихся чисто норвежцев Тарьея Бё и Вебьёрна Сёрума.

В последний раз представитель Германии выигрывал спринт на Кубке мира 10 декабря 2021 года. Тогда на этапе в Хохфильцене (Австрия) первым в спринтерской гонке становился чемпион Европы Йоханнес Кюн.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап
Мужчины. Спринт, 10 км.

1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +18,7 секунды (0).
3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — +19,8 (0).

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