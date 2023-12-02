Немецкий спортсмен выиграл спринт на Кубке мира впервые с декабря 2021 года

Сегодня, 2 декабря, Наврат выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), не допустив ни одной ошибки на стрельбе и обогнав ходом также отстрелявшихся чисто норвежцев Тарьея Бё и Вебьёрна Сёрума.