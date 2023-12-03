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09:55 (мск), источник: ТАСС

Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону

Вторым стал представитель Белоруссии Антон Смольским. третьим — россиянин Кирилл Бажин.

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Источник: СБР

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 декабря. /ТАСС/. Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Эдуард Латыпов одержал победу в масс-старте на 15 км на этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Победитель преодолел дистанцию за 42 минуты 17,9 секунды при трех промахах на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Антон Смольский (отставание — 12,8 секунды; 2 промаха). Третьим стал россиянин Кирилл Бажин (+20,4; 4).

Позднее в воскресенье масс-старт пробегут женщины.

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