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17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Французская биатлонистка выиграла пасьют на первом этапе Кубка мира

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Жанмонно пробежала дистанцию за 31 минуту 41,3 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе и третье места заняли представительницы Германии Франциска Пройс (+0,3 секунды, 1 промах) и Ванесса Фойгт (+18,5; 1) соответственно.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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