Французская биатлонистка выиграла пасьют на первом этапе Кубка мира

Жанмонно пробежала дистанцию за 31 минуту 41,3 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе и третье места заняли представительницы Германии Франциска Пройс (+0,3 секунды, 1 промах) и Ванесса Фойгт (+18,5; 1) соответственно.