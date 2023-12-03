Самуэльссон победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Самуэльссон преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 38,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял лидирующий в общем зачете Кубка мира представитель Германии Филипп Наврат (+5,1 секунды, 2 промаха), третья строчка за норвежцем Ветле Кристиансенем (+7,2; 1).

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё занял 15-е место (+1.23,6; 3).

Второй этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря.