Самуэльссон победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира, который завершился в шведском Эстерсунде.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира, который завершился в шведском Эстерсунде.
Самуэльссон преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 38,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял лидирующий в общем зачете Кубка мира представитель Германии Филипп Наврат (+5,1 секунды, 2 промаха), третья строчка за норвежцем Ветле Кристиансенем (+7,2; 1).
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё занял 15-е место (+1.23,6; 3).
Второй этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.