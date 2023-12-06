«Это плохой знак». Олимпийский чемпион из Норвегии на грани вылета из сборной

В сезоне-2023/2024 Кубка мира по биатлону всё перевернулось с ног на голову. Безоговорочные лидеры прошлого года были вынуждены отдать свои жёлтые майки. А те, от кого не ждали результатов, внезапно стали выкашивать гонку за гонкой. Больше всего неудачников в сборной Норвегии. Картина непривычная, согласитесь?

«Со мной что-то не так»

Большинство болельщиков, конечно, обратили внимание на неудачи Йоханнеса Бё. Но этап Кубка мира в Эстерсунде провалил и Стурла Холм Легрейд — олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира.

Биатлонист ни разу не попал в десятку лучших в личных гонках. Единственным светлым пятном для него стало второе место в одиночной смешанной эстафете, где он на пару с Юни Арнеклейв проиграл французским чемпионам 13,8 секунды. И это всё это при неплохой стрельбе. Легрейд на своих этапах допустил всего две осечки! Но где его привычная скорость?

Вопрос хороший, вот только спортсмен на него ответить тоже не может.

«Сейчас нужно немного подумать. Старт сезона стал непростым периодом, и, если ситуация не изменится в ближайшее время, мне придётся принять меры, нажать на тормоз и разобраться во всём. На самом деле результаты кажутся странными, потому что я не чувствую, что со мной что-то не так. Но потом я смотрю на время и понимаю, что нахожусь далеко от ожидаемого результата. Это плохой знак. Всё кажется относительно нормальным, но я не могу понять, почему бегу так медленно», — приводит слова Легрейда TV2.

Антирекорд Стурлы

Да, дела олимпийского чемпиона плохи. В индивидуальной гонке он занял 12-е место с одним промахом, проиграв ходом Себастьяну Самуэльссону страшные 2.45,7. Быстрее норвежца, например, были словенец Ловро Планко, австрийский ветеран Симон Эдер и американец Джейк Браун.

В последующих стартах ситуация лучше не стала. Наоборот, всё было хуже и хуже. В спринте Легрейд финишировал на 20-й позиции. На его счету одна незакрытая мишень и отставание в 1.41,1. На лыжне чистым ходом биатлонист проиграл лидеру сумасшедшие полторы минуты.

Гонка преследования поставила финальный аккорд в грустной песне Стурлы. Только 25-е место и шестая позиция в команде. Это ли не провал?

Выступления Легрейда стали худшими за последние два года. Ниже 25-го места до этого норвежский биатлонист опускался 28 ноября 2021 года. Кстати, тоже на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (сезон-2021/2022).

Тогда в мужском спринте он занял 37-ю позицию.

«Альтернатива — поехать домой»

Стурла висит на волоске? Пожалуй, да. Триумфатор спринта на Кубке IBU в Контиолахти норвежец Йохан Олав-Ботн настойчиво стучится в дверь национальной команды. Но пока тренерский штаб решил не менять коней на переправе. В составе, объявленном на этап КМ в Хохфильцене (Австрия), фамилия Легрейда есть, но всё может поменяться.

«Что касается следующего этапа, я должен подумать, не стоит ли мне изменить план. Сейчас трудно сказать, выступлю ли я в Хохфильцене. Альтернатива — поехать домой, отдохнуть и заняться спортом дома. Несколько дополнительных медицинских осмотров могут показать, что со мной на самом деле не так», — приводит слова Легрейда TV2.

Стурле сейчас нужна поддержка, считает партнёр по сборной Ветле Шоста Кристиансен.

«У Стурлы сейчас тяжёлая ситуация, потому что его здоровье не в полном порядке. Думаю, у него те же проблемы, что были и у меня месяц назад. Проблема в дыхательных путях. В последние сезоны он был бы лучшим биатлонистом мира, если бы не Йоханнес Бё. Но он был вторым номером, и видеть его в таком состоянии сейчас печально. Он нужен нам на первом этапе эстафеты в Нове-Место, поэтому я считаю, что ему лучше вернуться домой, отдохнуть и прийти в себя. Знаю, что это непросто, потому что ему придётся отстаивать своё место в команде. В Хохфильцене нас будет слишком много, и кому-то одному придётся покинуть команду в конце этапа. Это очень плохая ситуация. Мне его жаль», — приводит слова Кристиансена FondoItalia.

В общем зачёте КМ Стурла Холм Легрейд идёт на 18-м месте, занимая худшую позицию из всей норвежской команды — он № 7 в сборной.

Пожалуй, игра на выживание для олимпийского чемпиона началась.