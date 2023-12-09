Йоханнес Бе одержал первую победу в сезоне-2023/2024 Кубка мира

Это произошло на втором этапе КМ в Хохфильцене (Австрия). Младший Бё стал победителем гонки преследования, стартовав с 11-го места.

Напомним, Йоханнес не столь удачно начал текущий сезон. До пасьюта в Хохфильцене его лучшим достижением было 3-е место в индивидуальной гонке на 1-м этапе КМ.