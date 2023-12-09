Йоханнес Бе одержал первую победу в сезоне-2023/2024 Кубка мира
Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский Йоханнес Бё одержал первую победу в сезоне-2023/2024 на Кубке мира.
Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский Йоханнес Бё одержал первую победу в сезоне-2023/2024 на Кубке мира.
Это произошло на втором этапе КМ в Хохфильцене (Австрия). Младший Бё стал победителем гонки преследования, стартовав с 11-го места.
Напомним, Йоханнес не столь удачно начал текущий сезон. До пасьюта в Хохфильцене его лучшим достижением было 3-е место в индивидуальной гонке на 1-м этапе КМ.
Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен. Гонка преследования, 12,5 км, 4 огневых рубежа
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