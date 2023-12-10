Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежская команда в составе Стурлы Легрейда, братьев Тарьея и Йоханнеса Бе, а также Ветле Шостада Кристиансена преодолела дистанцию за 1 час 15 минут и 38,5 секунд, использовав лишь 5 дополнительных патронов.