Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Байер
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Майнц
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
Рубин
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Болонья
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Осасуна
Хоккей. НХЛ
21:00
Коламбус
Флорида
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Челси
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Вест Хэм
50
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Брест
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Гавр
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Дженоа
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Оренбург
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Альмерия
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Лорьян
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Жирона
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Торино
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Динамо
11
Хоккей. НХЛ
11.12
Монреаль
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
11.12
Рейнджерс
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
11.12
Чикаго
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
11.12
Анахайм
Виннипег
Хоккей. НХЛ
11.12
Сиэтл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
11.12
Вегас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Каролина
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Тампа-Бэй
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежки победили в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Женская сборная Норвегии по биатлону победила в эстафете 4 по 6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в австрийском Хохфильцене.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Норвежки пробежали дистанцию с общим временем 1 час 7 минут 39 секунд, использовав шесть дополнительных патронов на огневых рубежах.

Второе место заняла команда Швеции (+31,6 секунды, 10 дополнительных патронов), третьей стала сборная Франции (+1.01,5, 8 дополнительных патронов и один штрафной круг).

Сборная Финляндии, в составе которой выступила бывшая российская биатлонистка Дарья Виролайнен, отстала от лидеров на круг по ходу дистанции и была снята с гонки. В итоговом протоколе финская команда заняла 12-е место.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лучшая гандболистка чемпионата России приостановила карьеру в 22 года
'Прыгающие 'буратины' — кошмар!' Что рассказали фигуристы шоу Навки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь