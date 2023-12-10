Норвежки победили в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Норвежки пробежали дистанцию с общим временем 1 час 7 минут 39 секунд, использовав шесть дополнительных патронов на огневых рубежах.

Второе место заняла команда Швеции (+31,6 секунды, 10 дополнительных патронов), третьей стала сборная Франции (+1.01,5, 8 дополнительных патронов и один штрафной круг).

Сборная Финляндии, в составе которой выступила бывшая российская биатлонистка Дарья Виролайнен, отстала от лидеров на круг по ходу дистанции и была снята с гонки. В итоговом протоколе финская команда заняла 12-е место.