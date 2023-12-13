Биатлонистки в шоке от отеля в Уфе — показали бардак на видео. Директор ответил, что они пиарятся

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону — соревнования не начались, а проблем уже хватает.

Наталья Гербулова пожаловалась в соцсетях на условия проживания в гостинице. В номерах грязно (все еще идет ремонт), туалет не готов — душевая кабина не доделана, а кран, льющий воду на пол вместо раковины, точно запомнится надолго.

«Мы приехали в Уфу. Здесь был ремонт еще два дня назад. Что вы думаете? Никто не убрался. А как в пыли жить? Нам нельзя дышать этим. А люди думают, что это нормально. Это ненормально!



В общем, я очень люблю уборку. Клининг, Наталья, дорого. Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач», — сказала Гербулова.

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» — написала она позже.

Впрочем, кран вскоре заменили.

«Мы все знали, что здесь был ремонт, просто не ожидали, что он еще не закончился. Мы сообщили, что у нас есть проблемы с краном — нам все поменяли. Единственное, что здесь немного пыльно, но тут у всех так. Все прекрасно знали, куда они едут. Так получилось, что не везде ремонт успели доделать», — рассказала биатлонистка Жанна Максимович.

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Но история уже срезонировала — дошла до телеграм-каналов с миллионами подписчиков. С биатлоном такое случается раз в несколько лет.

Речь о гостинице, которая находится на территории биатлонного комплекса — сейчас там реконструкция. Комплекс открыли в 2001 году, вот так он презентован на официальном сайте:

«Гостиничный комплекс располагает 51 комфортабельными номерами вместимостью 170 мест (стандартные, комфорт, полулюкс, люкс) со всеми удобствами (санузел с душевой кабиной, телевизор (60 каналов), телефон, холодильник, номера с видом на лес или реку).



В нашем комплексе Вас ждет квалифицированный персонал, высокий уровень обслуживания и низкие цены на проживание. Каждый день мы делаем все возможное, чтобы Вам хотелось возвращаться к нам снова и снова!».

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сразу пообещал разобраться, хотя видео от Гербуловой не смотрел.

А вот двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Медведцеву, которая возглавляет Федерацию биатлона Красноярского края (за нее и выступает Гербулова), вопрос об условиях в гостинице почему-то разозлил:

— В курсе ли вы ситуации, что биатлонистки сборной Красноярского края сегодня в социальных сетях пожаловались на условия проживания в отеле в Уфе?

— Почему я должна это комментировать?

— Потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки…

— И что?

— То есть вам безразлично, в каких условиях они живут?

— Вы вообще когда‑нибудь спортом занимались? Почему вы спрашиваете какой‑то бред?

— Я хочу узнать, в курсе ли вы ситуации, которая произошла с вашими спортсменками?

— Не звоните мне никогда больше, — сказала Медведцева.

Раздражение очень странное. Мы уточнили: за размещение спортсменов на внутренних турнирах отвечают регионы, они же и платят за проживание. Получается, что Медведцева должна быть как минимум в курсе, как дела в гостинице, почему ее выбрали. Решение проблемы, может, и не прямая ответственность Ольги, но точно ее касается.

Директор уфимского спорткомплекса Виктор Никитин считает, что Гербулова решила привлечь к себе внимание:

«Недовольство условиями проживания возникло только у Гербуловой. Во‑первых, она опубликовала несколько видео из разных номеров, хотя сама жила в новом номере. Приехала заселяться она в час ночи, увидела пыль. Утром там уже было все чисто, пришли и убрали.



Она просто пиарится, в прошлом году в комплексе в Ижевске у нее была такая же история. Мы ей предложили переехать в отель, она недовольна, что они далеко.



В самом начале мы всем сказали, что у нас будет ремонт. Если не устраивает, то у нас забронированы места в трех отелях. Регионы согласились жить в отеле на стадионе. Вопросы возникли только у группы Истомина, хотя сам он прилетел только сегодня. Сейчас у нас решили переехать Носкова и Гербулова, они после тренировки уезжают. Из ничего просто раздули слона.



Не понимаю, почему идет этот негатив. С проживанием все налажено, транспорт есть, за сборной России и Белоруссии закреплен автобус, никаких проблем. Не бывает так, что претензии появляются у одного человека, здесь (в комплексе) все стараются, работают без выходных, чтобы создать хорошие условия спортсменам. Любые вопросы решаем быстро, 100 человек здесь работают.



А Гербулова взяла и своими недовольствами уничтожила репутацию комплекса, это некрасиво. У меня тоже есть свои воспитанники, но никогда в жизни никто не вел себя подобным образом».

Но все равно непонятно — если в гостинице все еще идет ремонт и комнаты не готовы, зачем предлагать спортсменам размещение?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что спортсменов избаловали западные страны:

«Сегодняшние спортсмены, не только биатлонисты, а в целом, стали слишком разборчивыми. Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать.



Конечно, бывают неприятности, но не думаю, что нужно говорить об этом во всеуслышание. Никто же не знает, какие действительно трудности есть у этой гостиницы или в самом регионе. Не нужно лишний раз выставлять все в черном цвете.



Современные спортсмены даже представить не могут, какие у нас были условия, когда мы готовились к Олимпийским играм. Им такое даже не снилось. Понимаю, что времена меняются, как и требования, ни в коем случае не призываю переходить на спартанские условия, но нужно правильно расставлять для себя акценты. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника».

И это — типичная логика старшего поколения в нашем спорте. Как можно жаловаться, если раньше (30−40 лет назад) было еще хуже?

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Как раз сегодня стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) отчитала юниорок за то, что они подобным образом (фото и видео) жаловались на условия проживания в Казани и Самаре на Гран-при России. Спортсменки жили в отелях, построенных при Хрущеве, с тараканами и грязью в номерах. Но в итоге оказались виноваты сами.

Нам же «не нужно лишний раз выставлять все в черном цвете».