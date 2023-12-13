Российская биатлонистка назвала самые большие призовые в карьере

По словам спортсменки, максимально она получала 125 тысяч рублей за одну гонку. Это произошло в ноябре этого года во время выступлений в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). «Очень понравились эмоции в гонке, было ощущение разгрузки и праздника. Результат тоже получился хорошим», — заявила Гришина.