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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Логинов: в такие морозы я надеваю двое, трое, даже четверо трусов!

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что делает во время соревнований, проходящих в сильные морозы.

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Источник: Чемпионат.com

«Видишь, что −21 в день гонки, есть ли при этом мысль: “Хоть бы отменили”? Да! Честно, да! Хоть мы и готовимся на протяжении всего сезона, чтобы выступать, обидно, что соревнования переносятся или отменяются из‑за морозов, но сейчас в такие холода, что пришли в Тюмень и вообще на всю Россию, я, конечно, считаю, что выступать неправильно.

Не надо заострять внимание на каком‑то конкретном органе или части тела, надо утеплять все! В такую погоду я надеваю двое, трое, даже четверо трусов!

В прошлом году я отморозил пальцы на ногах, у меня полностью слезли два ногтя, они отрасли где‑то только к лету. Сейчас я до сих пор разгребаю последствия этого. Более чем 30 минут в такую погоду, как сейчас (-28 — −30), я откатать не могу. Надеваю двое бахил даже во время тренировки. Спасает, но на 30−40 минут максимум», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Напомним, ранее на прошлой неделе этап Кубка России по биатлону в Тюмени пришлось отменить из‑за сильных морозов. Второй этап Кубка Содружества стартует в Уфе в пятницу, 15 декабря.

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