Русские биатлонисты устроили реальные дуэли с выстрелами. Ветеран, побеждавший еще с Шипулиным, всех перестрелял

В российском биатлоне продолжают раскручивать новый формат — пролог.

Предстартовые соревнования в Ханты-Мансийске нашли много положительных откликов. Спринт на 100 м с выбыванием запомнился и напряженными противостояниями, и Александром Поварницыным в образе Джокера, и ярким плакатом от команды «Дети Александра Пака», и новогодней атмосферой. Призовые тоже порадовали, хотя и отошли в тот день на второй план.

Очередной пролог должен был пройти в Тюмени, но погода не позволила провести не только его, но и весь этап Кубка России. Зима пошла на милость только перед стартом Кубка Содружества в Уфе, хотя совсем от минусовой температуры скрыться не удалось. Спортсмены отогревались как могли между своими стрелковыми дуэлями.

Да, в Уфе прошла стрелковая дуэль, так как виды программы чередуются. Правила придумали такие:

— Спортсмены могут использовать не более 13 патронов (две обоймы и три дополнительных патрона) для поражения мишеней при стрельбе из положения «лежа» и «стоя». В случае, если спортсмен не закрыл все мишени «лежа», использовав все дополнительные патроны, он обязан прекратить стрельбу по мишени «лежа» и перейти к мишени «стоя».

В случае поражения всех мишеней обоими спортсменами победитель определяется по времени от старта до финиша. Если один из спортсменов не поразил все мишени, победителем является спортсмен, поразивший все мишени. В случае, когда оба спортсмена не поразили все мишени, победителем является спортсмен, поразивший наибольшее количество мишеней. Если кол-во пораженных мишеней одинаково, то победитель определяется по времени.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-636950&hd=2&id=456239651&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Трифанов стал ведущим на стадионе, а комментаторов для трансляции, как в спринте, не было. Из-за этого было немного некомфортно. Мороз, похоже, дал по аппаратуре, поэтому не все слова Трифанова были слышны четко, плюс слух резал звук, который никогда не бывает чистым у ведущих прямо на месте событий.

Зрителей на стадионе собралось немного. Настолько немного, что все стояли недалеко от стрелковых позиций, а не сидели на трибунах. Пока Трифанов не сказал, что биатлонистов можно поддерживать голосом и аплодисментами, на огневом рубеже было очень тихо. Из-за этого пропала та праздничность, к которой многие любители биатлона привыкли в рамках иностранных коммерческих стартов, где есть стрелковый турнир.

Немного хромала графика. Не сразу можно было увидеть, как стреляет один из дуэлянтов.

В этот раз спортсмены не заморочились по поводу своих образов. Это сделало турнир совсем формальным. Так, самым необычным человеком на стадионе оказался руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Шапке Eisbar c волосами ставим лайк! Он, кстати, брал интервью у спортсменов в паузах, что активно практикуется на тех же международных фестивалях.

Сами стрелковые дуэли показали, что не так часто нашим биатлонистам удается стрелять быстро и точно.

В четвертьфинале у женщин без допов обошлась только Анастасия Шевченко. Она обыграла Елизавету Каплину.

Не без проблем, но дальше прошли: Виктория Сливко (победила Анастасию Гришину), Любовь Калинина (была быстрее Кристины Резцовой) и Тамара Дербушева (справилась с Екатериной Носковой).

В мужском четвертьфинале самым точным оказался Эдуард Латыпов, который обыграл Карима Халили. Кирилл Бажин справился лучше Петра Пащенко, а Антон Бабиков — Даниила Серохвостова. Самой напряженной получилась дуэль между Михаилом Бурундуковым и Романом Ереминым. Оба шли вровень на лежке, потом Бурундуков вырывался вперед, но на стойке Еремин догнал его. Последнюю мишень оба закрыли практически одновременно, но быстрее на красную кнопку «стоп» нажал представитель команды «Короли тихого часа» Бурундуков.

Из всех полуфиналов без дополнительных патронов обошлась только Калинина, которая обыграла Дербушеву. У остальных так: Шевченко смогла обойти Сливко, Бажин победил Бурундукова, Бабиков стал лучшим в борьбе с Латыповым.

Дуэль за бронзу и 30 тысяч рублей получилась без нервов для зрителей. Сливко («Короли тихого часа») и Бурундуков оказались обладателями неплохой денежной суммы.

В финале Бабиков («Короли тихого часа»), которого пристреливал сам Александр Логинов, просто растерзал Бажина («Одной правой»). 10 из 10 чемпион мира выбил максимально хладнокровно.

У девушек нашлось место драме. Шевченко («Одной правой») стреляла быстрее Калининой («Чак-Чак Норрис»), для победы на стойке ей оставалось закрыть последнюю мишень, но тут началось. Шевченко захлестнул кураж настолько, что сыграл не в плюс для нее. Три дополнительных патрона и крики с просьбой успокоиться от капитана команды Ирины Казакевич не помогли. Калинина хоть и не закрыла одну мишень, потому что не осталось допов, смогла неожиданно победить. Шевченко проиграла по времени.

Чемпионы стрелковой дуэли получили по 50 тысяч рублей. За второе место биатлонистам вручили 40 тысяч.