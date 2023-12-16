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17:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серохвостов стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества

Биатлонист Серохвостов стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Уфе.

Серохвостов преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 50,2 секунды, допустив четыре промаха. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание 13 секунд; 1 промах), третьим стал Эдуард Латыпов (+1.12,6; 7).

Второй этап Кубка Содружества завершится 17 декабря. Позднее в субботу пройдет женская гонка преследования.

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