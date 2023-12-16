Серохвостов стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества
Биатлонист Серохвостов стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества.
Биатлонист Серохвостов стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Уфе.
Серохвостов преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 50,2 секунды, допустив четыре промаха. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание 13 секунд; 1 промах), третьим стал Эдуард Латыпов (+1.12,6; 7).
Второй этап Кубка Содружества завершится 17 декабря. Позднее в субботу пройдет женская гонка преследования.