Бреза-Буше выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Победительница преодолела дистанцию в 10 км с результатом 27 минут 31 секунда, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла еще одна представительница Франции — Жюли Симон, с двумя промахами уступившая соотечественнице 25,2 секунды. Третьей финишировала норвежка Марит Исхол Скоган (+1.13,6; 2 промаха).

Представляющая Финляндию бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен показала 48-й результат (+5.12,9; 5). Ранее она получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24. Спортсменка с 2021 года имеет финское гражданство.

Этап в Ленцерхайде завершится 17 декабря.