Норвежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира по биатлону без россиян

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).

Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке. Бё преодолел дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 30 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал Эндре Стрёмсхейм (отставание 24,7 секунды; 2 промаха), третье место занял Стурла Легрейд (+29,1; 1).

Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, а также четырехкратный победитель общего зачета Кубка мира.