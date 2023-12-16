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16 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира по биатлону без россиян

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Швейцарии.

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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).

Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке. Бё преодолел дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 30 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал Эндре Стрёмсхейм (отставание 24,7 секунды; 2 промаха), третье место занял Стурла Легрейд (+29,1; 1).

Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, а также четырехкратный победитель общего зачета Кубка мира.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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