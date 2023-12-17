Норвежского биатлониста отстранили от гонки из-за выстрела в отеле

Решение об отстранении спортсмена принято в связи с использованием винтовки в жилом помещении, где находился состав норвежской команды. Легрейд совершил выстрел в гостинице во время холостого тренажа. В результате инцидента никто не пострадал.

«Я глубоко сожалею об этом инциденте и приношу свои извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло. Это жестокое напоминание для меня и для всех спортсменов-биатлонистов о том, насколько на самом деле важны процедуры обеспечения безопасности», — заявил Легрейд.