Большой скандал на Кубке мира по биатлону. Норвежец выстрелил из винтовки прямо в отеле

Норвежские биатлонисты на первых этапах Кубка мира — 2023/2024 испытывают нервы официальных лиц соревнований и свою судьбу.

Биатлон — опасный вид спорта, связанный с использованием оружия. И несчастных случаев во время соревнований удаётся избегать только потому, что все подчиняются строгим правилам, исключающим малейший риск.

Норвежцы же будто бы проверяют эти правила на прочность. За неполные три этапа они три раза подвергали себя и окружающих опасности.

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Во время эстафеты в Хохфильцене финишёр сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен, отлично отработав на последнем огневом рубеже, решил повернуться к тренеру Зигфриду Мазе и поклониться ему. Винтовка за его спиной тоже наклонилась в сторону тренерской биржи. Но на это нарушение судьи почему-то закрыли глаза — решили норвежца никак не наказывать.

Неделю спустя, во время этапа в Ленцерхайде другой норвежец Эндре Стрёмсхейм перед стрельбой уронил обойму. Вместо того чтобы поднять руку, попросить судей о помощи и получить запасные патроны, он снял лыжи и чуть ли не слез в зону ведения огня, чтобы достать свой инвентарь. Но и в этом случае нарушивший правила безопасности атлет отделался лёгким испугом: получил только предупреждение и сохранил добытую в гонке медаль.

Казалось, что может быть серьёзнее, чем полезть под пули?

Ответ вечером того же дня дал ещё один норвежец — Стурла Легрейд. Он произвёл выстрел из винтовки в отеле во время якобы холостого тренажа.

«Обычно я провожу холостой тренаж, и мне не пришло в голову, что обойма заряжена. Я прицелился в пуф, который стоял у стены, и в нём появилась дырка от выстрела. Такого не должно происходить, и нужно обращаться с любым оружием, как с заряженным», — описывал ситуацию Стурла.

В субботу вечером его для разбирательств забрали в отдел полиции. Норвежскому биатлонисту пришлось давать объяснения сотрудникам правопорядка. И в этот раз без наказания не обошлось: Стурлу отстранили от участия в масс-старте, а ещё ему пришлось давать публичные извинения.

Понятно, что все три нарушения обошлись без серьёзных последствий, однако подобная безалаберность в вопросах обращения с оружием уже кажется системной.

Международный союз биатлонистов (IBU) должен если уж не наказать, то провести разъяснительную работу с членами норвежской национальной команды, пока не случилось чего-то непоправимого.