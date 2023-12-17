Йоханнес Бё победил во второй гонке подряд на этапе Кубка мира по биатлону

Бё преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 0,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял еще один норвежец — Йоханнес Дале (+14,6; 1 промах). Третье место занял брат Йоханнеса Бё — Тарьей (+21,8 ;1 промах).

Ранее Йоханнес Бё на третьем этапе Кубка мира выиграл гонку преследования, а также выиграл серебро в спринтерской гонке. Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, а также четырехкратный победитель общего зачета Кубка мира.

Масс-старт из-за нарушения техники безопасности пропустил олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира норвежец Стурла Холм Легрейд. Решение об отстранении спортсмена принято в связи с использованием винтовки в жилом помещении, где находился состав норвежской команды. Легрейд совершил выстрел в гостинице во время холостого тренажа. В результате инцидента никто не пострадал.