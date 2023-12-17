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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё победил во второй гонке подряд на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Ленцерхайде (Швейцария).

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Источник: Спорт РИА Новости

Бё преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 0,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял еще один норвежец — Йоханнес Дале (+14,6; 1 промах). Третье место занял брат Йоханнеса Бё — Тарьей (+21,8 ;1 промах).

Ранее Йоханнес Бё на третьем этапе Кубка мира выиграл гонку преследования, а также выиграл серебро в спринтерской гонке. Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, а также четырехкратный победитель общего зачета Кубка мира.

Масс-старт из-за нарушения техники безопасности пропустил олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира норвежец Стурла Холм Легрейд. Решение об отстранении спортсмена принято в связи с использованием винтовки в жилом помещении, где находился состав норвежской команды. Легрейд совершил выстрел в гостинице во время холостого тренажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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