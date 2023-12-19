Белоруска Сола рассказала, что заставило ее возобновить карьеру
Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.
Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.
«Желание возобновить карьеру вернули дети, с которыми я начала работать после того, как в 2018-м прекратила собственные тренировки. Я с ними очень много занималась. И технику ставила, и просто бегала рядом.
Они и начали говорить: мол, Ань, ты чего, давай возвращайся. Ты такая сильная, мы все на тебя равняемся и не передать, как тобой гордимся. Вот это “Возвращайся, возвращайся, возвращайся” изо дня в день очень сильно, как выяснилось, придало сил», — заявила Сола RT.