Белоруска Сола рассказала, что заставило ее возобновить карьеру

«Желание возобновить карьеру вернули дети, с которыми я начала работать после того, как в 2018-м прекратила собственные тренировки. Я с ними очень много занималась. И технику ставила, и просто бегала рядом.



Они и начали говорить: мол, Ань, ты чего, давай возвращайся. Ты такая сильная, мы все на тебя равняемся и не передать, как тобой гордимся. Вот это “Возвращайся, возвращайся, возвращайся” изо дня в день очень сильно, как выяснилось, придало сил», — заявила Сола RT.