Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Флорида
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Сиэтл
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Монреаль
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Анахайм
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Миннесота
43
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
Футбол. Зарубежный
18.12
Жирона
Алавес
30
Футбол. Зарубежный
18.12
Аталанта
Салернитана
41
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Все события
Фоторепортажи
28Матч звезд КХЛ
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
07:02 (мск), источник: Sport24

Белоруска Сола рассказала, что заставило ее возобновить карьеру

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.

Наверх
Источник: Reuters

«Желание возобновить карьеру вернули дети, с которыми я начала работать после того, как в 2018-м прекратила собственные тренировки. Я с ними очень много занималась. И технику ставила, и просто бегала рядом.

Они и начали говорить: мол, Ань, ты чего, давай возвращайся. Ты такая сильная, мы все на тебя равняемся и не передать, как тобой гордимся. Вот это “Возвращайся, возвращайся, возвращайся” изо дня в день очень сильно, как выяснилось, придало сил», — заявила Сола RT.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Даня Милохин: «Россия, Россия! Я русский! Вот мой паспорт, с гербом. Почему меня не пускают?»
Как Ирина Винер довела до истерики азербайджанскую гимнастку с русскими корнями: «Пожалуйста, отправьте меня домой»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь