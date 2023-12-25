Чудов отметил, что российские патроны для биатлона уступают иностранным
Патроны не дают необходимой кучности, отметил трехкратный чемпион мира.
Патроны не дают необходимой кучности, отметил трехкратный чемпион мира.
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские биатлонисты столкнулись с дефицитом патронов, потому что отечественные производители пока не готовы предоставить сопоставимую по качеству продукцию. Об этом ТАСС рассказал трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов.
В нынешнем сезоне несколько ведущих российских биатлонистов обратили внимание на повышение стоимости и дефицит иностранных патронов, потому что они производятся в Европе.
«В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит — не дает необходимой кучности, — сказал Чудов. — Но это вопрос времени, понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти».
«В целом всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся — по определенным каналам все равно они поставляются, пусть и не в таком большом объеме. Пока запасы есть. Насколько их хватит, пока непонятно», — отметил он.